Ülkesinin Suriye'deki paralı askerlerini yazan Rus gazetecinin gizemli ölümü

Suriye'deki savaşta ölen Rus paralı askerleri ile ilgili haberler yapan gazeteci Maxim Borodin, Yekaterinburg kentinde 5.i kattaki evinden düşerek öldü.

Yaşadığı apartmanın önünde ağır yaralı olarak bulunan Borodin, komşuları tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer bir intihar notu bulunmadığını ama gazetecinin öldürülmüş olmasının pek muhtemel olmadığını, soruşturma açılmasının gerekmeyeceğini söylüyor.

Bir arkadaşı ise Borodin ile bir gün önce telefonla konuştuklarını, kendisine evinin güvenlik mensuplarınca çevrildiğini söylediğini aktardı.

Vyacheslav Bashkov adlı bu kişi Borodin'i "ilkeli, dürüst bir gazeteci" diye tanımladı ve arkadaşının kendisini 11 Nisan Çarşamba sabahı saat 05:00 sularında aradığını ve "Balkonda silahlı biri, merdivenlerde de kamuflaj maskeli birileri var" dediğini aktardı.

Bashkov, Borodin'in bir avukat bulmaya çalıştığını, fakat kendisini aynı gün ilerleyen saatlerde arayarak, yanıldığını, çevredeki güvenlik mensuplarının bir tatbikat yaptıklarını söylediğini de anlattı.