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Ülkü Tamer hayatını kaybetti

02.04.2018 12:00 | Son Güncelleme

Modern Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden şair Ülkü Tamer hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Tamer’in ölüm haberi sosyal medyada geniş yankı buldu.Şair, yazar, çevirmen ve oyuncu Ülkü Tamer'in 81 yaşında Pazartesi akşamı hayatını kaybettiği bildirildi. Gaziantep'te 1937 yılında dünyaya gelen Tamer, yetmişin üstünde kitap çevirdi, şiir antolojileri hazırladı.

Robert Koleji'ni 1958'de bitirdikten sonra bir süre İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde öğrenimine devam eden Tamer, 1964-1968 yılları arasında özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Tiyatroyu bıraktıktan sonra çeviri çalışmalarına ağırlık veren Tamer Milliyet Çocuk, Milliyet Sanat ve Sanat Olayı dergilerini yönetti.

Pazar Postası, Yelken, Yeditepe gibi dergilerde çıkan şiirleriyle tanınan Tamer'in ilk şiir kitabı Soğuk Otların Altında ise 1959 yılında basıldı.

Ülkü Tamer'in ölüm haberi sosyal medyada geniş yankı buldu. Şairin ölüm haberini senarist, şair ve yönetmen Barış Pirhasan Twitter hesabından paylaştı:

Pek çok kişi Ülkü Tamer'in ölüm haberi karşısında duyduğu üzüntüyü şairin dizelerinden alıntı yaparak paylaştı:

Güneş Topla Benim İçin isimli şarkının da söz yazarı olan Ülkü Tamer'in cenazesi bugün yaşadığı Bodrum'un Turgutreis ilçesinde toprağa verilecek. Şarkının bestecisi Zülfü Livaneli de Tamer'in ölümünden duyduğu üzüntüyü şöyle dile getirdi:

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in Türkiye temsilciliği de açıklamasında "Nietzsche'nin felsefe için ‘şen bilgi' demesine benzer bir biçimde, Ülkü Tamer için de şiir ‘şen söz', ‘şen yazı' sayılırdı. Ülkü Tamer gitti. Attila İlhan'ın dizeleriyle "Şenlik dağıldı bir acı yel kaldı bahçede yalnız.” Şimdi "Üşür ölüm bile” ifadelerine yer verdi.

DW,DHA/MK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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