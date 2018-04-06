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Ulm’deki saldırıyla ile ilgili üç kişi daha tutuklandı

06.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

Ulm’deki bir camiye düzenlenen molotofkokteylli saldırı ile ilgili olarak üç kişi daha tutuklandı.

Ulm’deki saldırıyla ile ilgili üç kişi daha tutuklandı

Savcılık, ilk kez saldırının Türkiye’nin Afrin operasyonuyla bağlantılı olabileceğini açıkladı.Yaklaşık üç hafta önce Almanya'nın Ulm kentindeki bir camiye düzenlenen molotofkokteylli saldırı ile bağlantılı olduğu şüphesiyle üç kişi daha tutuklandı. Böylece saldırı ile ilişkili oldukları şüphesiyle yargılananların sayısı yediye yükseldi. Şüphelilerin altısının Suriye'den ve birinin de Türkiye'den Almanya'ya sığınmacı olarak geldikleri ve Kürt kökenli oldukları bildirildi. Yaşları 18 ile 34 arasında değişen ve tamamı erkek olan şüphelilerin dördü kundaklama ve cinayet teşebbüsü ile, diğer üçü saldırıya yardımcı olmakla suçlanıyor.

Saldırının nedeni ile ilgili ilk kez açıklama yapan Stuttgart Savcılığı, saldırının Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği askeri harekat ile bağlantılı olabileceğini söyledi. Geçen Perşembe günü hakim karşısına çıkan diğer dört zanlının tutuklanmasına karar verilmiş, zanlılardan birinin suçunu itiraf ettiği belirtilmişti. Ancak soruşturmayı yürüten Stuttgart Savcılığı, saldırının arkasında siyasi nedenlerin bulunduğu iddiaları ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

19 Mart gecesi cami derneğinin yanı sıra Türklerin işlettiği bir manav ve çok sayıda dairenin bulunduğu binanın giriş katındaki bir pencereden içeri molotofkokteyli atılmıştı. Polisin hemen müdahale ettiği saldırıda, olay esnasında binada olan sekiz kişiden yaralanan olmamıştı.

Geçen ay Almanya'nın diğer kentlerinde de Türklere ait çok sayıda cami ve kuruluşa saldırı düzenlenmişti.

DW,dpa, SÖ/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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