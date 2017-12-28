Uludereliler’in Umudu AİHM

Irak sınırında 34 köylünün savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülmesinin üzerinden altı yıl geçti. Faillerin yargılanması için Türkiye'deki mahkemelerden sonuç alamayan köylüler, çareyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM'e başvurmakta buldu. Hukukçular ise FETÖ iddiaları nedeniyle yeniden soruşturma açılması çağrısı yaptı.

Altı yıl önce kaçakçılık yapmak üzere, yaya olarak sınırdan Irak'a geçen köylüler, uçakların hedefi oldu. Savaş uçaklarının PKK'lı zannederek bombalaması sonucu, 26'sı Encü ailesinden, 34 kişi öldü. Ölenler Uludere'nin Gülyazı ve Ortasu (Roboski) köylerinde yaşayanlardı.

Servet Encü olaydan yaralı kurtuldu. Amerika'nın Sesi'nin konuştuğu Encü, "O uçakların sesi, bombaların sesi kulağımda. İnsanların parçaları gözümün önünde gitmiyor. Ne zaman bir uçak geçse, belki yine buraları vuracak diyorum. Uyku yok, her zaman korkuyorum, psikolojim bozuldu” diyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyası takipsizlik kararı verilerek askeri mahkemeye gönderildi. Askeri mahkemenin de takipsizlik kararı vermesi üzerine, aileler Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Ancak bu başvuru da sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine aileler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu.