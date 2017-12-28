Uludereliler’in Umudu AİHM

Irak sınırında 34 köylünün savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülmesinin üzerinden altı yıl geçti. Faillerin yargılanması için Türkiye'deki mahkemelerden sonuç alamayan köylüler, çareyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM'e başvurmakta buldu. Hukukçular ise FETÖ iddiaları nedeniyle yeniden soruşturma açılması çağrısı yaptı.
Altı yıl önce kaçakçılık yapmak üzere, yaya olarak sınırdan Irak'a geçen köylüler, uçakların hedefi oldu. Savaş uçaklarının PKK'lı zannederek bombalaması sonucu, 26'sı Encü ailesinden, 34 kişi öldü. Ölenler Uludere'nin Gülyazı ve Ortasu (Roboski) köylerinde yaşayanlardı.
Servet Encü olaydan yaralı kurtuldu. Amerika'nın Sesi'nin konuştuğu Encü, "O uçakların sesi, bombaların sesi kulağımda. İnsanların parçaları gözümün önünde gitmiyor. Ne zaman bir uçak geçse, belki yine buraları vuracak diyorum. Uyku yok, her zaman korkuyorum, psikolojim bozuldu” diyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyası takipsizlik kararı verilerek askeri mahkemeye gönderildi. Askeri mahkemenin de takipsizlik kararı vermesi üzerine, aileler Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Ancak bu başvuru da sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine aileler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu.
Aileler adına konuşan Veli Encü, failler yerine ailelere soruşturma açıldığını söyledi. Amerika'nın Sesi'ne konuşan Veli Encü, umutlarının AİHM'de olduğunu belirterek, "Basına demeçler, mezarlıktaki açıklamalar, sosyal medya hesaplarından yaptığımız paylaşımlardan dolayı birçok yakınımıza soruşturma açıldı. Sadece bana 8 soruşturma açıldı.Bu soruşturmalarla ilgili haftada bir neredeyse duruşmalara katılıyorum ya da savcılığa gidiyorum. Faillerin cezalandırılması beklenirken bizler yargılanıyoruz. Türkiye'de iç hukuk yollarını tükettik. 281 başvurucu olarak AİHM'e başvurduk, oradan çıkacak sonucunu bekliyoruz. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Roboski katliamı sorumluları hakkında yargılama yapılmadığı sürece, en ağır şekilde cezalandırılmadığı sürece aileler olarak mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” diye konuştu.
Mezarlıktaki anmaya Valilik'ten sınırlama
Şırnak Valiliği olayın yıldönümünde, anma için dışarıdan geleceklere izin verilmeyeceğini, mezarlıkta ise her aileden bir kişiye izin verileceğini açıkladı. Veli Encü ise, yasaklara rağmen mezarlığa giderek anma yapacaklarını söylüyor.
Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, anmanın yasaklanmasının soruşturmaya bakışı gösterdiğini söyledi. Amerika'nın Sesi'ne konuşan Özmen, ordu içindeki FETÖ yapılanması iddiaları nedeniyle soruşturmanın yeniden açılması çağrısı yaptı.
"Roboski'nin FETÖ'cülerin tertibi olup olmadığı incelenmeli”
Ahmet Özmen, "Aynı köyden olan akraba olan insanların öldürülmesini faillerinin bulunmaması, yargı önüne çıkarılmaması, yıldönümünde protesto gibi demokratik hakkı kullanmak bile sıkıntılı. Bu, dosyaya yetkililerin bakış açısını ortaya koyacaktır. FETÖ ile ilgili Fırat'ın doğusuna hiçbir şekilde gelinmedi. Buna sadece Roboski hadisesi değil, sokağa çıkma yasakları döneminde görevde bulunan komutanlar birçoğu şu an FETÖ'den tutuklu veya yargılanıyorlar. Bu anlamda herhangi bir yargılama soruşturma yapılmadı. Ergenekon, Balyoz davaları FETÖ'nün kurduğu kumpas ve delilerle üzerinden yeniden yargılama yoluyla yargılama başladı ama Fırat'ın doğusunda vuku bulan hiçbir olay için 15 Temmuz'dan bu yana hiçbir uygulama yapılmadı. Ben bu hadiselerin ayrıntılı bir şekilde incelemeye tabi tutulması Roboski hadisesinde FETÖ'cülerin böyle bir hadiseyi devlet içerisinde bir grup olarak tertip edip etmediklerinin, ayrıntılı bir komisyon kurularak incelenmesi, hem de yargı içerisinde, yargısal soruşturma ile aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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