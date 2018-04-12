Uluslararası Af Örgütü: 2017'de bilinen idamların yüzde 84'ü 4 ülkede gerçekleşti

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), 2017 yılında dünya çapında Çin'dekiler hariç yaklaşık 1000 kişinin idam edildiğini açıkladı. Örgüte göre son bir yılda idamlar bir önceki yıla göre yüzde 4 azaldı.

Uluslararası Af Örgütü, buna karşılık bu idamların yüzde 84 gibi çok yüksek bir oranının sadece 4 ülkede gerçekleştiğini de kayda geçirdi: İran, Suudi Arabistan, Irak ve Pakistan.

Örgüt idam cezasıyla ilgili 2017 raporuna bu konuda bilgi vermeyi reddeden Çin'i katmadığını, bu ülkedeki idamlar hesaba katılsa rakamın hayli yükselebileceğini de not düşüyor.

23 ülkede uygulanıyor

İdam cezası uygulayan ülkelerin sayısı bir yıl öncesine göre değişiklik göstermedi. 23 ülkede idam cezası uygulandı.

Ama idam cezası uygulayan ülkelerde değişiklikler oldu. Örneğin Bahreyn, Ürdün, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri bir yıl önce uygulamadıkları idam cezasını geçen yıl yeniden uygulamaya başladılar.

Buna karşılık örgüt, 2016'da idama başvuran 5 ülke Botswana, Endonezya, Nijerya, Sudan ve Tayvan'da 2017'de idam cezasının uygulanmadığını kayda geçirdi.