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Uluslararası Af Örgütü Boğaziçili öğrenciler için harekete geçti

31.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü, Afrin operasyonuna karşı eylem yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından gözaltına alınan 11 öğrencinin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Uluslararası Af Örgütü, Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü askeri operasyona karşı eylem düzenledikleri için gözaltına alınan 11 öğrencinin serbest bırakılması için imza kampanyası başlattı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Gözaltına alınan öğrencilerin Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü askeri operasyona karşı barışçıl muhalefeti, barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü hakları kapsamında korunmaktadır ve hem iç hukuk hem de uluslararası hukukun güvencesi altındadır" denildi.

Af Örgütü, hükümetten gözaltındaki öğrencilerin hepsinin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep etti. Öğrencilerin herhangi bir idari yaptırıma maruz kalmaması ve üniversite öğrenimlerini sürdürebilmesi de ayrıca güvence altına alınması istendi.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından gözaltılar devam etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde 19 Mart'ta Afrin harekâtına katılan askerler için lokum dağıtan öğrencilere, başka bir grup öğrenci "İşgalin ve katliamın lokumu olmaz" yazılı pankart açarak tepki göstermişti. İki öğrenci grubu arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı. 22 Mart sabahı ve öğle saatlerinde yurt ve evlere yapılan baskınlarda yedi öğrenci gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mart'ta "Bu terörist öğrencileri kamera çekimlerinden bulup, çıkarıp, onlara da gereğini yapacağız" demişti. Boğaziçili öğrencilere tepkisini ertesi gün de sürdüren Erdoğan, "Orada imanlı, milli, yerli gençlik Afrin'le ilgili lokum dağıtıyor. Bu gençlik orada lokum dağıtırken o komünist, vatan haini gençler onların bu masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bu terörist gençlerle her türlü çalışmayı yapıyoruz. Üniversitede okuma hakkını vermeyeceğiz" demişti.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından öğrencilere yönelik gözaltı dalgası devam etmişti. Avukat İnayet Aksu, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, halen gözaltında bulunan öğrenci sayısının 11 olduğunu dile getirmişti.

Polis sorgusundalar

Öğrencilerin avukatının Uluslararası Af Örgütü'ne verdiği bilgiye göre, öğrenciler büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde polis tarafından sorgulandıktan sonra savcılığa sevk edilecek. Avukat, öğrencilerin, "terörle mücadele" yasaları kapsamında yargılanma ve üniversiteden atılma tehlikesi altında olduğunu aktardı.

DW/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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