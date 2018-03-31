Uluslararası Af Örgütü Boğaziçili öğrenciler için harekete geçti

Uluslararası Af Örgütü, Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü askeri operasyona karşı eylem düzenledikleri için gözaltına alınan 11 öğrencinin serbest bırakılması için imza kampanyası başlattı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Gözaltına alınan öğrencilerin Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü askeri operasyona karşı barışçıl muhalefeti, barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü hakları kapsamında korunmaktadır ve hem iç hukuk hem de uluslararası hukukun güvencesi altındadır" denildi.

Af Örgütü, hükümetten gözaltındaki öğrencilerin hepsinin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep etti. Öğrencilerin herhangi bir idari yaptırıma maruz kalmaması ve üniversite öğrenimlerini sürdürebilmesi de ayrıca güvence altına alınması istendi.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından gözaltılar devam etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde 19 Mart'ta Afrin harekâtına katılan askerler için lokum dağıtan öğrencilere, başka bir grup öğrenci "İşgalin ve katliamın lokumu olmaz" yazılı pankart açarak tepki göstermişti. İki öğrenci grubu arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı. 22 Mart sabahı ve öğle saatlerinde yurt ve evlere yapılan baskınlarda yedi öğrenci gözaltına alınmıştı.