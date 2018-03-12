Uluslararası Af Örgütü: Myanmar ordusu Arakan'da askeri üsler inşa ediyor

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar hükümetini, Arakanlı Müslümanların geride bıraktıkları arazilere askeri üsler inşa edeek, bu bölgelerin yapısını değiştirmekle suçladı.

Myanmar ordusunun 6 ay önce kuzeydeki Arakan eyaletine yönelik başlattığı operasyon nedeniyle 700 bin Arakanlı Müslüman komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı. Bölgedeki 350'den fazla köy de yakılmıştı.

Af Örgütü Pazartesi günü yayımladığı raporunda, bu köylerden geriye kalanların da "dümdüz edildiğini" öne sürdü.

İnsan hakları kuruluşu iddialarını uydu görüntülerine ve yakın zamanda görgü tanıklarıyla yapılan röportajlara dayandırdı.

Raporda, Arakanlı Müslüman olmayanlar için yerleşim yerleri ve yolların yanı sıra üç askeri tesisin inşa edildiği belirtiliyor.

Myanmar'da kalan Arakanlı Müslümanların askeri üs yapılacak olması nedeniyle bir köyden zorla çıkarıldıkları kaydediliyor.

Ayakta kalan en az 4 caminin Aralık ayından beri ya yıkıldığı ya da çatı ve malzemelerinin alındığı da iddialara arasında.

Uydu görüntülerine göre bir köyde, yakın zamanda yıkılan bir caminin yanında sınır polisine ait binalar yükseliyor.