Uluslararası Af Örgütü’nden Amerika’ya Rakka Suçlaması

Uluslararası Af Örgütü Amerika’yı ve müttefiklerini Suriye’de Rakka’nın IŞİD’den geri alınışı sırasında sivil yaşamları az dikkate almakla suçladı.

Örgüt, Amerika liderliğindeki koalisyonun Rakka’ya yönelik 2017 harekatında yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini ve kentin enkaz yığınına dönüştüğünü kaydetti.

Uluslararası Af Örgütü’nden araştırmacılar Şubat ayında iki hafta içersinde bölge halkından 100 kişiyle görüştü ve koalisyonun hedef aldığı 42 bölgede incelemelerde bulundu.

Araştımacılar konuyla ilgili olarak ‘İmha Savaşı’ adlı bir rapor yayınladı.

Kenti ziyaret eden araştırmacılardan biri olan Donatella Rovera, “Saldırılarda birçok sivil ölünce birşeylerin yanlış olduğu çok açık” dedi.

Koalisyon sözcüsü Albay Sean Ryan ise rapordaki bulguları ‘büyük ölçüde hatalı’ olarak niteledi. Ryan, koalisyon ve müttefik olan Suriye güçlerinin siviller için güvenli geçiş bölgeleri organize ettiğini ancak IŞİD’in sivilleri bölgeden çıkartmadığını ve onları canlı kalkan olarak kullandığını kaydetti.