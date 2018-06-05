Uluslararası Af Örgütü’nden Amerika’ya Rakka Suçlaması

Uluslararası Af Örgütü Amerika’yı ve müttefiklerini Suriye’de Rakka’nın IŞİD’den geri alınışı sırasında sivil yaşamları az dikkate almakla suçladı.
Örgüt, Amerika liderliğindeki koalisyonun Rakka’ya yönelik 2017 harekatında yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini ve kentin enkaz yığınına dönüştüğünü kaydetti.
Uluslararası Af Örgütü’nden araştırmacılar Şubat ayında iki hafta içersinde bölge halkından 100 kişiyle görüştü ve koalisyonun hedef aldığı 42 bölgede incelemelerde bulundu.
Araştımacılar konuyla ilgili olarak ‘İmha Savaşı’ adlı bir rapor yayınladı.
Kenti ziyaret eden araştırmacılardan biri olan Donatella Rovera, “Saldırılarda birçok sivil ölünce birşeylerin yanlış olduğu çok açık” dedi.
Koalisyon sözcüsü Albay Sean Ryan ise rapordaki bulguları ‘büyük ölçüde hatalı’ olarak niteledi. Ryan, koalisyon ve müttefik olan Suriye güçlerinin siviller için güvenli geçiş bölgeleri organize ettiğini ancak IŞİD’in sivilleri bölgeden çıkartmadığını ve onları canlı kalkan olarak kullandığını kaydetti.
Uluslararası Af Örgütü araştırmacılarından Benjamin Walsby ise “Koalisyon buna göre bir strateji geliştirmiş olmalıydı” dedi.
Bir zamanlar 200 bin nüfuslu Rakka’da geçen yıl koalisyonun desteğiyle Suriye Demokratik Güçleri kenti ele geçirmişti.
Koalisyon son militanlar Rakka’yı terkedene kadar hava saldırıları düzenlemiş, topçu ateşi gerçekleştirmişti.
Amerikan ordusunda John Wayne Troxell Ocak ayında kente 30 bin top atışı gerçekleştirildiğini belirtmişti.
Associated Press Nisan ayında Rakka’ya gittiğinde sokaklardaki ceset kokusu dikkat çekmişti. Ekipler enkazdan 500 ceset çıkarmıştı ancak savaşın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hala ceset çıkarmaktaydılar.
Bölge halkı koalisyonun ayrım gözetmeden bombalamalar yapmasından şikayetçi ve tazminat istiyorlar. Rakka Sivil Konseyi’ne göre kentteki evlerin yüzde 65’i yıkılmış durumda.
Koalisyon Rakka’da Haziran ve Ekim ayları arasında 32 sivilin ölümündeki sorumluluğunu kabul ediyor ve hala soruşturmanın devam ettiğini belirtiyor.
Uluslararası Af Örgütü yüzlerce sivilin öldüğünü kaydederken, Airwars adlı gözlem örgütü 1400 kayba dair kanıtı olduğunu belirtiyor.
Uluslararası Af Örgütü koalisyondan saldırı bilgilerini ve karar alma sürecindeki ayrıntıları açıklamasını istiyor. Örgüt koalisyonun bu konudaki istekleri geri çevirdiğini de kaydediyor.
Koalisyon sözcüsü Albay Sean Ryan ise Uluslararası Af Örgütü’nün koalisyonla bağlantıya geçmediğini belirtiyor.
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