HABER

Uluslararası ajanslar son dakika olarak geçti! Alman Dışişleri Bakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ | 06.01.2018 15:04 | Son Güncelleme 2 saat önce

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları çözme noktasında anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Uluslararası ajanslar son dakika olarak geçti! Alman Dışişleri Bakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile zorluğu aşmak için mümkün olan her şeyin yapılmasına dair anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’i memleketi Goslar’da ziyaret ediyor.

Berlin ve Ankara yönetimi bir süredir siyasi gerilimler yaşıyordu. Ancak son haftalarda iki ülkeden de tansiyonu düşürmeye dair açıklamalar geliyordu.

Çavuşoğlu, bu hafta Alman haber ajansı DPA'ya verdiği mülakatta, “Özellikle Sigmar Gabriel ile iyi bir diyaloğumuz var. İki tarafın da ilişkilerin normalleştirilmesine hazır olduğunu düşünüyorum. 2018'den daha iyi bir yıl olmasını bekliyorum.” demişti.

Çavuşoğlu, bir grup gazeteciyle çarşamba günü Ankara'da yaptığı toplantıda da "Almanya ile hiçbir problemimiz yok ama Almanya'nın bizimle problemi var." demiş, Almanya ve bazı ülkelerin sorunlarının ne olduğunu söylemesi gerektiğini belirtmişti.

Almanya tarafından da son dönemde olumlu mesajlar geldi. Gabriel, geçen ay Türkiye'de tutuklu bulunan bazı Alman vatandaşlarının serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, bunun gibi kararların güvenin yeniden inşa edebileceğine ve ilişkilerin rahatlayabileceğine dair umut verdiğini ifade etmişti.

'Barış süreci' yeniden mi başlıyor? Kafa karıştıran açıklamalar
Çavuşoğlu'ndan İran'da yaşananlar hakkında son dakika açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alman Dışişleri Bakanı Gabriel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Çipras bugün Kardak'a mı çıkacak? Türk savaş gemisi bölgede

Çipras bugün Kardak'a mı çıkacak? Türk savaş gemisi bölgede

Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'da yeni saray operasyonu: Prensler gözaltında

Suudi Arabistan'da yeni saray operasyonu: Prensler gözaltında

ABD'yi soğuk hava vurdu! Nehirler bile dondu

ABD'yi soğuk hava vurdu! Nehirler bile dondu

BMGK'da İran krizi! Rusya'dan ABD'ye: Sahte bahanelerle...

BMGK'da İran krizi! Rusya'dan ABD'ye: Sahte bahanelerle...

ABD'de flaş gelişme! FBI, Clinton Vakfı'nı soruşturuyor

ABD'de flaş gelişme! FBI, Clinton Vakfı'nı soruşturuyor

Erdoğan'dan sürpriz davet: Osmanlı hanedanı üyelerini ağırladı

Erdoğan'dan sürpriz davet: Osmanlı hanedanı üyelerini ağırladı

Polonya'da 14 yaşındaki Türk kız çocuğuna ırkçı saldırı!

Polonya'da 14 yaşındaki Türk kız çocuğuna ırkçı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.