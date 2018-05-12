Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda sürpriz istifa

Varjoranta’nın neden istifa ettiği hakkında bilgi verilmedi.Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) başmüfettişi Tero Varjoranta’nın istifa ettiği açıklandı. UAEK’dan yapılan açıklamada, Varjoranta’nın "11 Mayıs 2018 itibarıyla görevini bıraktığı” belirtildi, ancak Fin yetkilinin neden istifa ettiğine dair bilgi verilmedi.

2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya uyması konusunda İran’ı denetlemekle yükümlü olan UAEK’nın açıklamasında, Varjoranta'nın istifasının ardından da İran’ın denetlenmesi faaliyetlerinin “son derece profesyonel bir şekilde sürdürüleceği” vurgulandı.

Açıklamada, UAEK Başkanı Yukiya Amano'nun Varjoranta’dan boşalan göreve geçici olarak Massimo Aparo'yu atadığı belirtildi. İtalyan nükleer mühendis Aparo, UAEK'nın Mart 2016'dan beri İran konusundaki incelemelerini yürütüyordu.

Varjoranta, 2013 yılının sonunda Viyana merkezli UAEK’nın başmüfettişi olarak atanmıştı. 61 yaşındaki Varjoranta, daha önce de Finlandiya Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Dairesi’nin başındaydı.