Uluslararası Berlin Turizm Fuarı açıldı

Almanya'dan Türkiye'ye tatil rezervasyonlarının bu yıl iki kat artması bekleniyor.Dünyanın en büyük turizm fuarı olan Uluslararası Berlin Turizm Fuarı bu yıl 52'inci kez kapılarını açtı. Fuarın resmi açılış töreni Salı akşamı Başbakan Angela Merkel'in katılımıyla düzenlendi. Açılış konuşmasında "Turizm küreselleşme şansı için mükemmel bir örnek" diyen Merkel, turizmin istihdam yaratan bir ekonomik faktör olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı, turizmin dünyaya açık olmaktan beslendiğini ve yaşadığını, aynı zamanda dünyaya açık olmayı teşvik ettiğini belirtti. Merkel, "ITB bu anlamda önyargıların yıkılmasına katkı sağlayabilir" diye konuştu.

Berlin'deki fuara tatil için tercih edilen 186 ülkeden 10 bin firma katılıyor. Organizatörler bu yıl fuarda Asya ve Arap ülkeleri yoğun olarak temsil edildiklerini açıkladı. Fuarın ilk üç günü sektörde faaliyet gösteren firma ve katılımcılarına yönelik. Hafta sonunda ise fuar kapılarını halka açacak. Geçen yıl 170 bine yakın kişinin ziyaret ettiği fuara ilginin bu yıl da yüksek olması bekleniyor.