Uluslararası Berlin Turizm Fuarı Açıldı

Turizm sektörünün en büyük randevularından Uluslararası Turizm Borsası Berlin'de kapılarını açtı. Kısa adıyla ITB olarak bilinen ve dünyanın en önemli turist pazarı sayılan fuara bu yıl 186 ülke turizm bakanlıkları ve resmi kurumları aracılığıyla katılıyor. Fuarda ayrıca turizmin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren 10 bin şirket stand kiralamış durumda.

ITB’nin açılışında konuşan Başbakan Angela Merkel “Turizm küreselleşme şansı için mükemmel bir örnek” dedi ve turizmin istihdam yaratan bir ekonomik faktör olduğunu söyledi. Turizmin dünyaya açık olmaktan beslendiğini ve yaşadığını, aynı zamanda dünyaya açık olmayı teşvik ettiğini belirten Merkel, “ITB bu anlamda önyargıların yıkılmasına katkı sağlayabilir” diye konuştu. Uluslararası Turizm Borsası‘nın ilk üç günü sektörde faaliyet gösterenlere yönelik. Bu günlerde yapılan anlaşmalar, satışlar ve rezervasyonlar dünya turizminde özellikle yaz sezonunu belirleyici bir özelliğe sahip.

Türkiye turizmi fuarda son yılların en geniş katılmıyla temsil ediliyor ve sektör temsilcileri önümüzdeki sezona büyük umutlarla bakıyorlar. ITB Berlin’deki 3 bin 79 metrekarelik dev Türkiye standında, Turizm Bakanlığı ve THY ile birlikte, 20 seyahat acentası, 50 otel, 20 valilik ve 40 birlik, dernek, belediye ile kalkınma ajansı yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in yanı sıra çok sayıda siyasetçinin de fuarda Türkiye’nin tanıtım etkinliklerine katılması bekleniyor.