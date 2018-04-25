Uluslararası Çocuk Kaçırma Senato Gündeminde

Yabancı uyruklu ebeveynleri tarafından kendi ülkelerine kaçırılan Amerikalı çocuklar, Senato gündemine girdi. Senato Adalet Komisyonu Başkanı Chuck Grassley, uluslararası çocuk kaçırmalarının önlenmesinde Kongre’nin ve hükümetin daha etkin bir rol oynaması gerektiğini söyledi.

Amerikalı doktor Chris Brann, 2012 yılında oğlu Nicholas’ın Brezilya uyruklu eski eşi tarafından Brezilya’ya kaçırıldığını Senato komisyonunda anlatırken göz yaşlarını tutmakta zorlandı.

“Oğlum sanki yaşayan bir ölü” diyen Brann sözlerine “Nicholas benden koparıldığında üç yaşındaydı. Daha önce hiç yaşamadığı, dilini ve kültürünü bilmediği bir ülkeye götürüldü” şeklinde devam etti.

Brann “Oğlumu doğum gününde ve Noel’de görmeme izin verilmedi. Bu durumu yaşamadan anlamanız çok zor. Bir baba olarak başarısız olduğumu hissediyorum. Çünkü oğlumu koruyamadım” dedi.

Brezilya uyruklu annesi tarafından kaçırılan Nicholas olayı, tek vaka değil. Amerika’da her yıl yüzlerce çocuk ebeveyni tarafından başka bir ülkeye kaçırılıyor.