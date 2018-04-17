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‘Uluslararası Denetçiler Duma’da’

17.04.2018 20:12 | Son Güncelleme

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından gönderilen heyet, kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili delil arayacak

‘Uluslararası Denetçiler Duma’da’

Suriye devlet televizyonu, uluslararası denetçilerin, rejimin 7 Nisan’da kimyasal saldırı düzenlediği iddia edilen Duma’ya girdiğini bildirdi. Denetçiler Duma’ya girmek için günlerdir Suriyeli ve Rus yetkililerden izin bekliyordu.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından gönderilen heyet, kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili delil arayacak. Suriyeli aktivistlere göre saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti. Saldırı iddiaları sonrasında Amerika, Fransa ve İngiltere, Cumartesi günü hava saldırılarıyla Suriye’deki kimyasal silah üretim tesislerini vurdu.

Suriye ve Rusya ise kimyasal saldırı iddialarını reddediyor. Rus yetkililer, “sahte kimyasal saldırının” arkasında İngiltere olduğunu iddia ediyor. İngiltere Başbakanı Theresa May ise, Suriye ve Rusya’nın Duma’da delilleri karartmak için çalıştıklarını öne sürdü.

Denetçilerin Duma’ya girmesine izin verilmesi Suriyei’deki askeri üslere yeni hava saldırıları düzenlendiği haberinin ardından geldi. Daha sonra Suriye ordusu yanlış bir alarmın hava savunma sistemlerini harekete geçirdiğini açıkladı. Humus eyaletindeki askeri tesislere yönelik bir saldırı olmadığını kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da bölgede Amerika tarafından herhangi bir askeri faaliyet yürütülmediğini belirtti. Suriye’de çeşitli hedeflere sık sık hava saldırıları düzenleyen İsrail ise konuyla ilgili yorum yapmadı.

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