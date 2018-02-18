Uluslararası Kriz Grubu'ndan mülteci raporu

Türkiye'de mültecilere yönelik misafirperverliğin de kaygıya dönüştüğü belirtiliyor.Uluslararası Kriz Grubu (ICG), "Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler: Kentsel Gerilimleri Azaltmak" başlıklı raporunda, Suriyeli mültecilerle yaşanan toplumsal gerginliklere ve sonuçlarına yer veriyor. Rapora göre, 2017 yılının ikinci yarısında 2016'nın aynı dönemine kıyasla Suriyeli mülteciler ile bağlantılı toplumsal gerginlik ve adli olayların sayısı yaklaşık üç kat arttı. Geçen sene yükselen tansiyon nedeniyle 30 Kasım itibariyle 181 olay meydana geldi. Rapora göre bu olaylarda 24'ü Suriyeli en az 35 kişi hayatını kaybetti. Gerginlikler genellikle yerleşim birimlerinde değil, iş yerlerinde yaşandı. Rapora göre, söz konusu olayların çoğuna ise ana akım medyada yer verilmedi. "Misafirperverliğin yerini endişe aldı" Türkiye halkının Suriyelilere yönelik olumsuz algıları, söylencelere ve yanlış kanılara dayandığı belirtiliyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılan görüşmelerden çıkan sonuca göre, bazı vatandaşlar Suriyeli mültecilerin çalışmadan her ay düzenli olarak maaş aldıklarını ve üniversite sınavına girmeden eğitimlerine devam edebildiklerini sanıyor.

Raporda ayrıca, Türkiye toplumunun Suriyeli mültecilere gösterdiği merhamet ve misafirperverliğin yerini endişe ve kaygıya bıraktığını da belirtiyor. Anketler de Suriyeli mültecilere yönelik yaklaşımın genelde olumsuz olduğunu gösteriyor. 2017 yılının Ekim ayında Ekonomistler Platformu tarafından yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 78'i Suriyelilerin ülkeyi daha az güvenli bir yer haline getirdiğini düşünüyor. Geçen sene Aralık ayında yayınlanan "Suriye Barometresi" başlıklı bir başka çalışma ise vatandaşların yüzde 75'inin Suriyelilerle barış içinde yaşayabileceklerini düşünmediklerini ortaya koyuyor. Uluslararası Kriz Grubu'nun raporuna göre, yetkililerin yaşanan gerilimlerin kimi zaman üzerini örtmesi öfkenin artmasına neden olabiliyor. Özellikle iş gücü alanında rekabet oluştuğu fikriyle gerginlikler yaşanıyor. İstanbul ve İzmir'de yaşayan Suriyeli genç erkeklerin birbirlerini kollamak için gruplar halinde gezmesinin ise yerel halkta tedirginlik yarattığı belirtiliyor.