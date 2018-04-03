Uluslararası Temas Grubu: 'ETA kendini fesh ediyor'

40 yıldan uzun bir süre İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneybatısındaki Bask özerk bölgesinin bağımsızlığı için savaşan ve 2011'de tamamen silah bırakan ETA örgütü 'birkaç ay içinde kendini fesh edecek'.

ETA'nın silah bırakma sürecini denetleyen Uluslararası Temas Grubu adına konuşan Agus Hernan, örgütün "nihai olarak, açıkça ve kesin bir şekilde kendini fesh edeceğini" söyledi.

İspanya'da yayımlanan El Pais gazetesine konuşan Hernan, en geç Haziran ortası gibi bunun yapılmasını beklediklerini belirtti.

ETA'nın 58 yıllık silahlı mücadelesi nasıl bitti?

ETA, silahlarını teslim etmeye başladı

ETA, Ekim 2011'de kesin ateşkes ilan etmişti.

Örgütün 1968-2010 yılları arasında düzenlediği ve (Kale borroka / sokak savaşı) adını verdiği saldırılarda 820 kişi hayatını kaybetti.

ETA'nın en büyük ses getiren saldırısı 1973'te Franco yönetiminin Başbakanı Luis Carrero Blanco'yu hedef almıştı. Saldırıda Blanco ölmüştü.

Barselona'daki Hipercor süpermarketine ETA'nın düzenlediği saldırıda da 21 kişi hayatını kaybetmişti.