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Uluslararası Toplum Trump-Kim Zirvesinden Memnun

12.06.2018 17:50 | Son Güncelleme

AB, İskandinav ülkeleri, Güney Kore ve BM zirveden alınan sonucu memnuniyetle karşılarken, İran, Kuzey Kore’ye Trump’a güvenmemesi uyarısında bulundu. Çin de BM’den Pyongyang’a uygulanan yaptırımları ilerde gözden geçirmesini istedi

Uluslararası Toplum Trump-Kim Zirvesinden Memnun

Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Singapur’da yaptıkları tarihi zirve, hem uluslararası kamuoyu hem de Amerika içerisinde olumlu tepkiler aldı.

Zirvenin hemen ardından Trump, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’le telefonda görüştü.

Moon’un ofisi görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili bilgi vermedi ancak Moon daha önceki açıklamasında, Trump-Kim zirvesini “ABD ve iki Kore tarafından başarılan büyük bir zafer” ve “dünya genelinde barış isteyen halklar için ileriye dönük dev bir adım” olarak nitelemişti.

AB de memnun

Avrupa Birliği (AB) de, zirveden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve bu zirvenin diplomasinin barışa ulaşmak için tek yol olduğunu gösterdiğini belirtti. AB, bunun ayrıca, nükleer silahtan arınmış bir Kore Yarımadası’nın oluşturulmasını başarmak için umut olduğunun da göstergesi olduğunu kaydetti.

AB dış politika şefi Federica Mogherini yaptığı yazılı açıklamada, “zirvenin iki Kore arasındaki ilişkilerde ulaşılan olumlu gelişmeleri daha da ileriye götürme yolunda önemli ve gerekli bir adım olduğunu” belirtti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon’a liderliği için özellikle teşekkür eden Mogherini, nihai hedefin “eksiksiz, doğrulanabilir ve geri döndürülemez nükleersizleşme” olduğunu ve zirve bildirisinin “bu hedefin başarılabileceği yönünde açık sinyal” verdiğini kaydetti.

İskandinavya ülkeleri ve Estonya’dan da zirveye yönelik memnuniyet ifade eden açıklamalar yapıldı.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi (UAEA) Başkanı Yukiya Amano da Trump’ın Kuzey Kore lideriyle ortak açıklamasından memnuniyetini dile getirdi.

Amano, “Kuzey Kore’de ilgili ülkeler tarafından talep gelmesi halinde her türlü doğrulama faaliyeti yürütmeye hazır olduklarını” söyledi.

Amano, UAEA’nın, zirvede alınan kararları hayata geçirmek için iki ülke arasında yürütülmesi öngörülen müzakereleri yakından takip edeceğini belirtti.

Kongre de devreye girecek

Amerikalı Cumhuriyetçi senatör Lindsay Graham da, hem ABD hem de Kuzey Kore’nin Singapur’dan daha güçlü şekilde ayrıldığını söyledi. Ancak Graham, sadece iki liderin imzaladığı anlaşmanın ayrıntılarını görmekle kalmak istemediğini, Kongre’nin bu anlaşmayı oylamasını istediğini belirtti.

NBC’ye konuşan Graham, Kuzey Kore’yle müzakere edilen her şeyin onay için Kongre’nin önüne gelmesi gerektiğini vurguladı.

Graham, ortak tatbikatın iptal edilmesinin zaman içerisinde önem taşımayacağını ancak Kore Yarımadası’ndan asker çekme fikrine şiddetle karşı olduğunu kaydetti.

Bu arada Trump’ın Washington ve Seul’un düzenli askeri tatbikatlarına artık son vermesi gerektiği şeklindeki sözlerine Güney Kore’den henüz doğrudan bir tepki gelmedi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, bu açıklamaların önce “tam olarak ne anlam taşıdığını ve niyetini” çözmek gerektiğini kaydetti.

İran’dan uyarı

İran’dan ise Kuzey Kore liderine uyarı geldi. İran hükümet sözcüsü Muhammed Bagher Nobakht, Başkan Donald Trump’ın Kuzey Kore’yle herhangi bir nükleer anlaşmayı iptal edebileceğini söyledi.

Yarı resmi Fars haber ajansının bildirdiğine göre Nobakht, “Yurt dışındayken imzasını hükümsüz kılan bir insanla karşı karşıyayız” dedi.

Trump Kuzey Kore lideriyle görüşmek için Singapur’a uçtuğu sırada, Kanada’da toplanan G7 ülkeleri liderlerinin sonuç bildirisini reddetmişti. Trump, İran’la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan da ülkesini çekmişti.

Çin’den Kuzey Kore’ye destek

Çin de BM Güvenlik Konseyi’nin, Pyongyang’ın BM kararlarına uyması ve diplomatik müzakerelerde ilerleme sağlaması halinde Kuzey Kore üzerindeki yaptırımları askıya almayı ya da kaldırmayı değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin’in Trump-Kim zirvesinden memnuniyet duyduğunu ve desteklediğini kaydetti.

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