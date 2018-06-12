Uluslararası Toplum Trump-Kim Zirvesinden Memnun

Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Singapur’da yaptıkları tarihi zirve, hem uluslararası kamuoyu hem de Amerika içerisinde olumlu tepkiler aldı.

Zirvenin hemen ardından Trump, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’le telefonda görüştü.

Moon’un ofisi görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili bilgi vermedi ancak Moon daha önceki açıklamasında, Trump-Kim zirvesini “ABD ve iki Kore tarafından başarılan büyük bir zafer” ve “dünya genelinde barış isteyen halklar için ileriye dönük dev bir adım” olarak nitelemişti.

AB de memnun

Avrupa Birliği (AB) de, zirveden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve bu zirvenin diplomasinin barışa ulaşmak için tek yol olduğunu gösterdiğini belirtti. AB, bunun ayrıca, nükleer silahtan arınmış bir Kore Yarımadası’nın oluşturulmasını başarmak için umut olduğunun da göstergesi olduğunu kaydetti.

AB dış politika şefi Federica Mogherini yaptığı yazılı açıklamada, “zirvenin iki Kore arasındaki ilişkilerde ulaşılan olumlu gelişmeleri daha da ileriye götürme yolunda önemli ve gerekli bir adım olduğunu” belirtti.