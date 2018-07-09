Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deney yapan Rus bilim insanları, uzaydan dönen bazı bakterilerin daha da saldırganlaştığını tespit etti

Rus bilim insanları yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) Ocak 2005'ten beri çeşitli incelemeler gerçekleştirdi. Bu incelemeler çerçevesinde neredeyse her 6 ayda bir yeryüzüne araştırma için uzaydan mikroorganizmalar getirildi.

ANTİBİYOTİĞE KARŞI DİRENÇ VE SALDIRGANLIKLARI ARTTI

Deneylerde omurgalı canlılar ve bitkilerden 68 tür organizma kullanıldı. İncelemeler neticesinde de uzaydan yeryüzüne getirilen bazı mikroorganizmaların antibiyotiklere karşı gösterdiği direnç ve saldırganlığının arttığını tespit edildi. Sonuçları bu ay ABD'de yapılacak Uzay Araştırmaları Uluslararası Komitesi'nde yayınlanacak araştırmalar, mutasyona uğramış bu organizmaların gelecekte gezegenimizdeki yaşam için tehdit olabileceğini gözler önüne serdi.

"TEHLİKE TEŞKİL EDEBİLİR"

Konuyla ilgili yayınlanan raporda, başka gezegenlerden Dünya'ya, Dünya'dan da başka mikroorganizma geçişleri gerçekleşebileceği kaydedildi. Raporda "Uzaydan gelen ve bir başka gezegene gitmiş ya da atmosferde dönüşüme uğramış herhangi bir bakteri tehlike teşkil edebilir" ifadeleri kullanıldı.

UZAY BOŞLUĞUNDA 2,5 YIL CANLI KALABİLİR

Rus bilim insanları ise sonuçları Dünya'yı olası tehditlerden korumaya yönelik tedbir geliştirme amacıyla kullanmak istiyor. Bilim insanlarına göre, sonuçlar bilimsel açıdan ilginç olabileceği gibi gelecekte gezegenler arası uçuşlar gerçekleştirilmesi ve gezegenimizin karantina altına alınması için strateji geliştirilmesi açısından önem arz ediyor.

Yapılan incelemeler sonucunda ulaşılan bir diğer bulgu da kabuklu yumurtaları ve Afrika sazan balığı yumurtalarının uzay boşluğunda 2,5 yıl canlı kalabileceği oldu.

