Uluslararası Yazarlar Derneği’nin Türkiye’deki Düşünce Özgürlüğü Raporu

Rapor, kanun hükmündeki kararnameler, hükümet yanlısı işadamlarınca alınan basın-yayın kuruluşları, devletin kayyım atayarak kontrolunu ele geçirdikten sonra medya organlarını kapatmasını ve yüzbinlerce görevlinin kamudan ihraç edilmesi gibi uygulamaları, AKP hükümetinin susturma politikasının araçları arasında sayıyor.

Londra’da düzenlenen bir toplantıyla kamuoyuna açıklanan raporun başlığı, ‘Türkiye’de Can Çekişen İfade Özgürlüğü: OHAL’de Yazarlar, Yayıncılar ve Akademisyenlerle İlgili Hak İhlalleri.’

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası yazar, yayıncı ve akademisyenlere yönelik hak ihlalleri, raporun en dikkat çekici bölümü. O tarih milat sayıldığında, hükümetin muhalif aydınlara yönelik susturma politikasının arttığı bildiriliyor.

Uluslararası Yazarlar Derneği’nin İngiltere’deki kolu English PEN Hukukçular Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak’a bir rapor hazırlattı.

80 yazar ve gazeteci yargıda

Dosyaları raporda ele alınan başlıca isimler: Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Ahmet Altan, Ahmet Şık ve Atilla Taş.

80 yazarın sadece üçü yazdığı kitaplardan dolayı yargılandı; diğerleri çoğunlukla basında çıkan yazıları ve sosyal medya kullanımıyla terörle ilişkilendirildi.

Bu yazarlardan 19’u hala tutuklu, 22’si ise tutuksuz yargılanıyor. Yazarlardan 34’ü hakkındaki yargılama sonuçlandı. 26’sının yargılandıkları suçlardan ceza aldı. Sekiz yazar beraat etti.

Atfedilen suçlar, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ile ‘terör örgütü propagandası.’

Raporda “İfade özgürlüğü krizi ile Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması krizi, Türkiye’deki hukuk devleti kriziyle bağlantılandırılıyor.

Raporda ayrıca ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ bildirisini imzalayan ve kamuoyunda ‘Barış için Akademisyenler’ olarak bilinen öğretim üyeleriyle ilgili ayrıntılar da var.

Raporun Hem Türkçe hem de İngilizce Linkleri

Read the report (English)

Read the report (Turkish)