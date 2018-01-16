Ümit Kocasakal, CHP genel başkan adaylığını açıklayacak

Kocasakal'ın ekibi tarafından basın kuruluşlarına, Taksim'de bir otelde yapılacak basın toplantısı için davet gönderildi.
Davette "Prof Dr. Ümit Kocasakal'ın gündem değerlendirmesi, CHP Genel Başkanlığı'na adaylık açıklaması olacaktır" denildi.
Kocasakal'ın ekibinde yer alan ve Atatürkçü Düşünce Derneği İstanbul Bölge Sorumlusu olan Dursun Ali Toraman, DHA'ya yaptığı açıklamada, Ümit Kocasakal'ın Çarşamba günü CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayacağı bilgisini teyit etti.
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın 3-4 Şubat'ta Ankara'da yapılması planlanıyor. Kurultayda genel başkanın yanı sıra, 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri de belirlenecek.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olacak.
Parti tüzüğüne göre başkanlık yarışına girmek isteyenlerin, toplam delegenin yüzde 10'unun imzasıyla yani 120'den fazla delegenin desteğiyle başvurusu gerekiyor.
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