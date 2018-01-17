Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı’na Aday

Kocasakal, "Partinin genetiğiyle, genleriyle, kimyasıyla uyuşmayan kişilerin söylem ve eylemleriyle partinin kimliğine zarar verdiği görülmektedir. HDP güzellemesi yapanlar Atatürk'ün partisinde siyaset yapamaz. Bu partide Sayid-i Nursi, Seyit Rıza güzellemesi de yapılamaz CHP Atatürk'le kavgalı olanların toplanma yeri değildir. Artık bu maskeli balo son bulsun. O yüzden siyasi olmanın öncesine ve ötesinde ahlaki bir sorun olarak görüyorum. CHP kimsesizlerin partisidir ama kimsesiz ve sahipsiz değildir. CHP bir etnisitenin, mezhebin, bölgenin değil cumhuriyetle barışık tüm yurttaşlara aittir ve %100 yerli ve mili bir partidir” dedi.

CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne "Ben bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olanlarla, Cumhuriyetle ve Atatürk'le sorunu olanlarla, emperyalizmin işbirlikçiliğini yapanlarla yürümem” diyerek katılmayan Kocasakal, kendisine yöneltilen "ulusalcı” eleştirilerine de yanıt verdi: "Ulusalcılık ırkçılık değildir. Kendi ulusunun çıkarını başka ulusların örneğin ABD'lilerin üzerinde tutmaktır. Yani ulusalcılık vatanseverliktir. Bunun neresinde ırkçılık vardır? Ulusalcılığın karşısında emperyalizm, küreselcilik, etnikçilik vardır. Parti zihinsel bir işgal altındadır. Her fırsatta CHP'ye saldırmak isteyenlere çanak tutulmakta zemin hazırlanmaktadır. CHP'nin emperyalizme açık bir sözü olmalıdır ama bu duyulamamaktadır. CHP küresel odaklarla, İkinci Cumhuriyetçiler'le, emperyalizmin işbirlikçileriyle iktidara gelmek adına dahi ittifak yapamaz biraraya gelemez.”

"Referandumun faturası masada duruyor”

Kılıçdaroğlu'nu "hamaset” üzerinden muhalefet yapmakla eleştiren Kocasakal, CHP liderinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yanlış aday tercih ettiğini 2014 yerel seçimleri ve 2017 referandumunda ise sandığa sahip çıkamadığını söyledi.

Eski Baro Başkanı, "Denenmiş sekiz kez seçim kaybetmiş, seçenek oluşturamamış, eylem ve söylemeleriyle partiye zarar veren mevcut zihniyetin değişmesi gerekir. Ekmeleddin (İhsanoğlu) faciası ile yerel seçimler ve referandumda yapılamayanların hesabı masada durmaktadır. Yeni bir deneme-yanılmaya gerek yoktur” dedi.

"Başkanlık seçimi tüm partililerin katılımıyla yapılsın”

CHP Kongresi'nde aday olmak için en az 122 delegenin oyunu almak gerekiyor. Ancak Ümit Kocasakal, henüz delegelerle biraraya gelmiş değil: "Kişi değil fikir adayıyım, toplumun bir alternatif aradığı dönemde yeniden Mustafa Kemal'in genel başkan olması onun görüşlerini hayata geçirmek için adayım. Delegelerimiz, tabanın alacağı tutuma bağlı. Aday olabilmek için gereken delege sayısına ulaşabileceğimi bilmiyorum. Bunun çalışmasını da yapmış değilim. Bunun pazarlığında değilim. Yeterli delege destek verirse aday olacağım. Ama bir önerim de var. Siyasi Partiler Kanunu'nda engel yok. Seçimi 1 Ocak 2018'de partiye tüm üyelerin katılımıyla yapalım.”

Kocasakal'ın bu konuşmasının ardından basın toplantısını izleyenler "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz” sloganları atarken fonda "İzmir Marşı” çaldı.