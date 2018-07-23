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UNAIDS: 50 ülke için alarm zilleri çalıyor

23.07.2018 13:31 | Son Güncelleme

Dünya genelinde her yıl yaklaşık bir milyon kişi HIV virüsü nedeniyle ölüyor.

BM, 2018 Uluslararası AIDS Konferansı öncesi 50 ülkede artan yeni HIV vakalarına karşı uyardı.Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı UNAIDS bugün Amsterdam'da başlayan 2018 Uluslararası AIDS Konferansı öncesi yaklaşık 50 ülkede artan yeni HIV vakalarına karşı uyardı. Her yıl yaklaşık bir milyon kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken UNAIDS, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde "alarm zillerinin" çaldığını açıkladı.

Amsterdam'da Cuma gününe kadar sürecek konferansa bilim insanları, HIV hastaları, siyasiler ve aktivistlerin olduğu 18 bin kişi katıacak. Bir hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerde HIV ve AIDS vakalarına dair veriler açıklanacak, dünya genelinde HIV virüsünü durdurmanın yolları tartışılacak.

UNAIDS, 2014 yılında dünya genelinde HIV virüsünün yayılmasını 2030 yılına kadar bitirebilme hedefi koymuştu. Uluslararası AIDS Toplumu Başkanı Linda Gail-Bekker ise konferansta, "belirli bölge ve ülkelerde salgının yeniden artmaya başladığı" uyarısında bulundu.

2017'de 1,8 milyon yeni HIV vakası

Dünya genelinde yaklaşık 37 milyon HIV taşıyıcısı bulunuyor. Bu kişilerin büyük çoğunluğu Afrika ülkelerinde yaşıyor. UNAIDS, HIV taşıyıcılarının yaklaşık yüzde 60’ının tedavi gördüğünü belirtirken, her yıl yaklaşık bir milyon kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

UNAIDS’in verdiği bilgiye göre, 2017 yılında 1 milyon 800 bin yeni HİV vakası tespit edildi. Bu nedenle 2020 yılına kadar yeni enfeksiyon vakalarını 500 bine düşürme hedefine ulaşılamayacağı ifade edildi. Aynı hedef ölüm vakaları için de belirlenmişti.

UNAIDS Genel Direktörü Michel Sidibe, konferans öncesi yaptığı açıklamada, en fazla HIV vakasının bulunduğu Afrika'da olumlu gelişmeler kaydedildiğini ancak yeni enfeksiyon vakalarının Orta Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde ikiye katlandığına dikkat çekti.

2018 Uluslararası AIDS Konferansı'nın bu yılki sloganı, "Bariyerleri yıkmak, köprüler kurmak" oldu. Konferansta virüsün yayılmasını engellemenin yollarının yanı sıra HIV virüsü taşıyan kişilerin fişlenmeden yaşamasının da önemini vurgulanacak. Amsterdam'daki konferansa AIDS'e karşı mücadeleye destek vermek üzere ABD eski Başkanı Bill Clinton, İngiltere Prensi Harry, sanatçı Elton John ve Avusturyalı şarkıcı Conchita'nın da katılması bekleniyor.

DW,dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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