UNESCO’dan Su Raporu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür kuruluşu UNESCO, Brezilya’da düzenlenen Dünya Su Forumu’nda sunduğu raporunda insan yapımı su düzenleme sistemlerinin doğal çözümlerle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Su ihtiyacı her yıl yüzde bir oranında artıyor. Ancak iklim değişikliği, kirlilik ve erozyon su kalitesini ve suya erişimi azaltıyor. Bugüne kadar ülkeler genellikle su depoları, sulama kanalları, su arıtma tesisleri gibi geleneksel insan üretimi su sistemlerine güvendi. UNESCO’nun çalışması ise sulak alanlar, doğal bahçeler ve sürdürülebilir tarım uygulamaları gibi doğal çözümlerin faydalarını ortaya koyuyor.

UNESCO Dünya Su Değerlendirme Programı koordinatörü Stefan Uhlenbrook, doğal çözümlerin çok sayıda su düzenlemesiyle eş zamanlı kullanılabileceğini ve bunun da su baskınlarını ve kuraklığı azaltmak gibi faydaları olacağını söyledi. Uhlenbrook’a göre bunun istihdam sağlamak ve biyolojik çeşitliliği arttırmak gibi faydaları da olacak.

Yapay ve doğal çözümler dengelenmeli