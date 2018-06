UNHCR: ‘Geçen Yıl 68,5 Milyon İnsan Zorla Yerinden Edildi’

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR), 2017 yılı sonu itibariyle göç konusunda küresel eğilimleri ortaya koyan raporu 68,5 milyonu aşkın insanın kendi isteği dışında yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldığını ortaya koydu.

UNHCR’nin Salı günü kamuoyuna açıkladığı “Küresel Eğilimler 2017” raporuna göre, geçen yıl dünyada her gün 44 bin 500 kişi göç etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla her gün dünya üzerinde önemli bir nüfus kitlesi hareketlilik halinde idi ve her iki saniyede 1 kişi yerinden edildi. Geçen yıl zorla yerinden edilmiş 68,5 milyon insandan 25,4 milyonunu kendi ülkelerindeki savaş, çatışma ve zulüm nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalmış mülteciler oluşturdu.

Raporda, bekleme halindeki sığınmacı meselesine de değinilerek, “31 Aralık 2017 itibarıyla halen mülteci statüsü başvurularının sonucunu beklemekte olan sığınmacıların sayısı 300.000 artarak 3,1 milyona ulaşmıştır. Kendi ülkeleri içerisinde yerinden edilmiş olan insan sayısı ise, 2016 yılında kaydedilen 40,3 milyonun biraz altında kalarak, toplam yerinden edilenlerin 40 milyonunu oluşturmuştur. Kısacası, dünyada Tayland’ın toplam nüfusu kadar zorla yerinden edilmiş olan kişi bulunmaktadır. Tüm ülkeler hesaba katılırsa, dünyadaki her 110 kişiden biri yerinden edilmiştir” denildi.