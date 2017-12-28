UNICEF: 2017 çatışma bölgesindeki çocuklar için bir 'kabustu'

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2017'nin çatışma bölgelerindeki çocuklar için 'kabus gibi bir yıl' olduğunu, 'savaş silahı olarak kullanılan' çocukların sayısındaysa korkunç bir artış yaşandığını açıkladı.

UNICEF'in raporunda, bu yıl savaş ve çatışmaların ortasında kalan çocukların düzenli olarak saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

Irak, Suriye, Yemen, Nijerya, Güney Sudan ve Myanmar, uluslararası hukuka aykırı olarak çocukların çatışmanın ortasına çekildiği başlıca ülkeler arasında yer aldı.

Rapora göre çocuklar tecavüz, zorla evlilik, alıkoyma ve köleleştirme gibi korkunç uygulamalara maruz kaldı.

Kurtarılan çocukları güvenlik güçleri istismar ediyorRadikal grupların çocukları kaçırarak aralarına kattığı belirtilen raporda, kurtarılan çocuklarınsa daha sonra güvenlik güçleri tarafından yeniden istismar edildiği belirtildi.

Bazıları, yetersiz beslenme, hastalıklar, gıda ve su kıtlığı gibi savaşın dolaylı etkilerine maruz bırakıldı.

AFP UNICEF'in raporuna göre çatışma bölgelerindeki operaston ve saldırılarda okul ve hastaneler kasıtlı olarak hedef alındı. UNICEF Program Direktörü Manuel Fontaine, çocukların evlerinde, okullarında ve oyun alanlarında saldırıya uğradığını söyledi.