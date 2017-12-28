HABER

UNICEF: 2017 çatışma bölgesindeki çocuklar için bir 'kabustu'

28.12.2017 05:11 | Son Güncelleme 7 saat önce

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dünyanın farklı yerlerindeki çatışma bölgelerinde 'silah olarak' kullanılan çocukların sayısında artış yaşandığını açıkladı. UNICEF'in raporuna göre, çocuklar saldırılarda öldürüldü ya da yaralandı, tecavüze uğradı, zorla evlendirildi, alıkonuldu ve köleleştirildi.

Reuters

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2017'nin çatışma bölgelerindeki çocuklar için 'kabus gibi bir yıl' olduğunu, 'savaş silahı olarak kullanılan' çocukların sayısındaysa korkunç bir artış yaşandığını açıkladı.

UNICEF'in raporunda, bu yıl savaş ve çatışmaların ortasında kalan çocukların düzenli olarak saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

Irak, Suriye, Yemen, Nijerya, Güney Sudan ve Myanmar, uluslararası hukuka aykırı olarak çocukların çatışmanın ortasına çekildiği başlıca ülkeler arasında yer aldı.

Rapora göre çocuklar tecavüz, zorla evlilik, alıkoyma ve köleleştirme gibi korkunç uygulamalara maruz kaldı.

Kurtarılan çocukları güvenlik güçleri istismar ediyorRadikal grupların çocukları kaçırarak aralarına kattığı belirtilen raporda, kurtarılan çocuklarınsa daha sonra güvenlik güçleri tarafından yeniden istismar edildiği belirtildi.

Bazıları, yetersiz beslenme, hastalıklar, gıda ve su kıtlığı gibi savaşın dolaylı etkilerine maruz bırakıldı.

AFP UNICEF'in raporuna göre çatışma bölgelerindeki operaston ve saldırılarda okul ve hastaneler kasıtlı olarak hedef alındı. UNICEF Program Direktörü Manuel Fontaine, çocukların evlerinde, okullarında ve oyun alanlarında saldırıya uğradığını söyledi.

Raporda, çatışma bölgelerinde yaşayan yaklaşık 27 milyon çocuğun da okula erişiminin engellendiğine dikkat çekildi.

Çocuklar intihar bombacısı olarak kullanıldıİngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, 2017'de çocuklara yönelik istismar ve hak ihlalleri şöyle listelendi:

Nijerya, Çad, Nijer ve Kamerun'da aktif olan Boko Haram örgütünün savaşçıları, 135 çocuğu intihar bombacısı olmaya zorladı. Bu 2016'daki rakamın 5 katı.Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2013'teki darbeden bu yana süren mezhep çatışmalarının ortasında kalan çok sayıda çocuk tecavüze uğradı, öldürüldü ya da silahlı gruplara katılmaya zorlandı.Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 850 bin çocuk çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalırken, 200 kadar hastane ile 400 okul hedef alındı.Somali'de 2017'nin ilk 10 ayında yaklaşık 1800 çocuk çatışmalara sokuldu. Güney Sudan'da ise 2013'ten bu yana silahlı gruplara katılan çocukların sayısı 19 bini aştı.Yemen'de üç yıldır süren çatışmalar nedeniyle 5 binden fazla çocuk hayatını kaybetti ya da yaralandı. 1,8 milyon çocuk ise, yetersiz beslenme nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.UNICEF'in raporunda, Irak ve Suriye'de çocukların canlı kalkan olarak kullanıldığı, bazılarının da keskin nişancılar tarafından hedef alındığı belirtildi.

Getty Images Güney Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerde yetersiz beslenme ve hastalıklar çatışmaların çocuklarda bıraktığı en büyük etkilerden. Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanların yarısı çocukAfganistan'da bu yılın ilk dokuz ayında 700 çocuk öldürüldü.

Myanmar'daki Arakanlı Müslüman çocuklar da sistematik olarak şiddete maruz kaldı ve yerlerinden edildi.

Arakan'dan sınırı aşarak Bangladeş'e kaçmak zorunda kalan 650 bin kişiden yarısı, 18 yaşından küçük çocuklardı.

UNICEF çatışma bölgelerinde taraf olan tüm hükümet ve gruplara uluslararası insani hukuk kurallarına uymaları, çocuklara yönelik şiddete acilen son vermeleri çağrısında bulundu.

IŞİD'in yabancı savaşçılarının çocuklarına ne oluyor?Boko Haram 2017'de 83 çocuğu canlı bomba olarak kullandıBM: Doğu Guta'daki açlık son bulmalı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için bakın ne yapıyor

Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için bakın ne yapıyor

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

En düşük memur maaşı 2.857 lira

En düşük memur maaşı 2.857 lira

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrailli askerlerin gözaltına aldığı 16 yaşındaki Fevzi, kefaletle serbest!

İsrailli askerlerin gözaltına aldığı 16 yaşındaki Fevzi, kefaletle serbest!

Suriye'den Erdoğan'a: Akan masum kanların temel sorumlusu, her türlü terörist grubu destekliyor!

Suriye'den Erdoğan'a: Akan masum kanların temel sorumlusu, her türlü terörist grubu destekliyor!

Putin'den kanlı saldırı için son dakika açıklama

Putin'den kanlı saldırı için son dakika açıklama

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Bakan'a Noel hediyesi olarak at dışkısı gönderdi!

Bakan'a Noel hediyesi olarak at dışkısı gönderdi!

Sevakin Adası anlaşmasının ardından Türkiye'den kritik iddialara yanıt

Sevakin Adası anlaşmasının ardından Türkiye'den kritik iddialara yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.