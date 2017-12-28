UNICEF: 2017 çocuklar için kabus yılı oldu

2017'de çocuklar kalkan olarak kullanıldı, öldürüldü, tecavüz edildi ve savaşmaya zorlandı.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 2017'nin çatışma bölgelerinde yaşayan çocuklar için "kabus gibi bir yıl" olduğunu belirtti.

UNICEF, normal koşullarda güvenli olmaları gereken yerler olan ev, okul, hastane ve oyun parkları gibi alanlarda hedef haline gelen çocukların 2017'de çoğunlukla kalkan olarak kullanıldıklarını, öldürüldüklerini, sakat bırakıldıklarını, kaçırıldıklarını ve savaşmaya zorlandıklarını ifade etti.

Ayrıca Suriye'den Yemen'e, Nijerya'dan Myanmar'a kadar dünyadaki her çatışma bölgesinde çocukların tecavüze uğradıkları, zorla evlendirildikleri ve köle olarak kullanıldıkları aktarıldı.

Perşembe günü yayınlanan UNICEF raporunda saldırganların çatışma bölgelerinde en savunmasız bireyler olan çocukları korumaya yönelik konulmuş uluslararası kurallara "açık bir şekilde itibar etmediği" belirtildi.

"Dünya bu saldırılara hissizleşmemeli"

Rapor kapsamında açıklama yapan UNICEF'in acil durumlar programı direktörü Manuel Fontaine, "çocuklar evlerinde, okullarında ve oyun parklarında hedef oluyorlar ve saldırı ile vahşi şiddete maruz kalıyorlar" dedi.