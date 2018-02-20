UNICEF: 2,6 milyon bebek doğduktan sonraki ilk ay ölüyor

Yenidoğanlarda ölümlerin en fazla görüldüğü ülke ise Pakistan.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya çapında 2,6 milyon bebeğin doğumunun ilk ayında hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu rakama dahil olan yaklaşık 1 milyon bebek ise doğduğu gün ölüyor.

UNICEF tarafından salı günü yayınlanan rapora göre, ölüm vakalarının yüzde 80'inden fazlası doğumdan sonraki ilk ayda gerçekleşirken, UNICEF'e göre nedenlerin başında erken doğumun ardından muayene eksikliği, doğumda yaşanan sorunlar ve akciğer iltihaplanması ve kan zehirlenmesi geliyor.

Yenidoğanların endişe verici derecede yüksek olan ölüm oranının arka planında çoğunlukla "önlenebilir nedenlerin" olduğunun kaydedildiği raporda, bebek ölüm oranının özellikle de yoksul ülkelerde aşırı derecede yüksek olduğu belirtiliyor.

Ülkeler arasında büyük fark

Ortalama yenidoğan ölüm oranı, kalkınmakta olan ülkelerde binde 27 iken, bu rakam sanayileşmiş ülkelerde binde üç. Rapor, en yüksek yenidoğan ölüm oranına sahip 10 ülkeden 8'inin Sahraaltı Afrika ülkeleri olduğunu gözler önüne seriyor. Bu ülkelerde hamile kadınların yoksulluk, çatışmalar ve sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden ötürü yeterince tıbbi destek alamadıklarının altı çiziliyor.