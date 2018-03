Unicef: Çocuk yaşta evlilikler azalıyor

Unicef yetkilisi Anju Malhotra, çocuk evliliğinin çocukların yaşamları üzerindeki etkisi dikkate alındığında, "bu alandaki her türlü azalmanın memnuniyetle karşılandığını, ancak yine de gidilecek çok yol olduğunu" söyledi.

Tahminlere göre 10 yıl önce her dört kız çocuğundan biri 18 yaşına gelmeden evlenirken, şu anda her beş kıç çocuğundan biri küçük yaşta evleniyor.

Unicef, çocuk yaşta evlilik sorununun şu anda en çok Sahra altı Afrika ülkelerinde görüldüğünü belirtti.

Kuruluş, her üç çocuk evliliğinin birinin bu bölgede görüldüğünü, on yıl önceyse her beş çocuk evliliğinden birinin Sahra altı Afrika'da gerçekleştiğıini vurguladı.

Dünya liderleri, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında çocuk evliliklerini 2030 itibariyle son verme vaadinde bulunuşlardı.

Malhotra, bu hedefe ulaşılması için çabaların arttırılması çağrısında bulundu.