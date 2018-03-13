HABER

UNICEF: Suriye'de çocuk ölümleri iki kat arttı

13.03.2018 13:55 | Son Güncelleme

UNICEF açıkladı: Suriye'de çocuklar, iç savaşın başlamasından yedi yıl sonra hiç olmadığı kadar fazla şiddetle karşı karşıya.

UNICEF: Suriye'de çocuk ölümleri iki kat arttı

Birleşmiş Milletler, Suriye'de sekizinci yılına yaklaşan savaşta çocukların hiç olmadığı kadar yüksek risk altında olduğunu açıkladı. BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) raporuna göre Suriye savaşında 2017'de önceki yıllara kıyasla iki kat fazla çocuk hayatını kaybetti.

Raporda "2017'de aşırı ve ayırım gözetmeyen şiddet en fazla sayıda çocuğun ölümüne neden oldu, 2016'daki çocuk ölümlerinden yüzde 50 daha fazla" denildi.

UNICEF'in raporunda 2018'deki ölümlere ilişkin veriler yer almadı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, silahlı militanların yoğun olduğu ve Suriye ordusunun kuşatması altındaki Doğu Guta'da Şubat ayında 200'dn fazla çocuk bombardımanlar nedeniyle hayatını kaybetti. Gözlemevi çocukların toplam sivil ölümlerinin yaklaşık beşte birini oluşturduğunu bildirdi.

UNICEF'in raporunda Ürdün'de mülteci olan Sami isimli bir Suriyeli çocuğun sözlerine yer verildi. Suriyeli Sami'nin "Kuzenlerimle birlikte dışarıya kar topu oynamaya çıkmıştı. Bir bomba düştü. Kuzenimin elinin önüme doğru uçtuğunu gördüm. İki bacağımı da kaybettim" ifadeleri rapora yansıdı.

UNICEF çatışmalar devam ederken sakat kalan çocukların ihmal edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu tespitini raporuna ekledi. Yaklaşık 3 milyon 300 bin çocuğun savaşın zararlarına maruz kaldığın belirten UNICEF'e göre sadece 2017'de onlarca okul çatışmaların hedefi oldu.

AFP/ GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Cezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleriCezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleri
Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendiVe Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya: İngiltere'nin saçma suçlamaları doğru değil

Rusya: İngiltere'nin saçma suçlamaları doğru değil

Vahşet! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü

Vahşet! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü

Koalisyon anlaşmasındaki 5 tuhaflık

Koalisyon anlaşmasındaki 5 tuhaflık

Rakamlarla Almanya'da İslam düşmanlığı

Rakamlarla Almanya'da İslam düşmanlığı

Alman havalimanlarında yeni uygulama

Alman havalimanlarında yeni uygulama

‘Birçok Ülkenin Nüfusundan Daha Fazla Sayıda Suriyeli’yi Ağırlıyoruz’

‘Birçok Ülkenin Nüfusundan Daha Fazla Sayıda Suriyeli’yi Ağırlıyoruz’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.