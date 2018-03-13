UNICEF: Suriye'de çocuk ölümleri iki kat arttı

Birleşmiş Milletler, Suriye'de sekizinci yılına yaklaşan savaşta çocukların hiç olmadığı kadar yüksek risk altında olduğunu açıkladı. BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) raporuna göre Suriye savaşında 2017'de önceki yıllara kıyasla iki kat fazla çocuk hayatını kaybetti.

Raporda "2017'de aşırı ve ayırım gözetmeyen şiddet en fazla sayıda çocuğun ölümüne neden oldu, 2016'daki çocuk ölümlerinden yüzde 50 daha fazla" denildi.

UNICEF'in raporunda 2018'deki ölümlere ilişkin veriler yer almadı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, silahlı militanların yoğun olduğu ve Suriye ordusunun kuşatması altındaki Doğu Guta'da Şubat ayında 200'dn fazla çocuk bombardımanlar nedeniyle hayatını kaybetti. Gözlemevi çocukların toplam sivil ölümlerinin yaklaşık beşte birini oluşturduğunu bildirdi.

UNICEF'in raporunda Ürdün'de mülteci olan Sami isimli bir Suriyeli çocuğun sözlerine yer verildi. Suriyeli Sami'nin "Kuzenlerimle birlikte dışarıya kar topu oynamaya çıkmıştı. Bir bomba düştü. Kuzenimin elinin önüme doğru uçtuğunu gördüm. İki bacağımı da kaybettim" ifadeleri rapora yansıdı.

UNICEF çatışmalar devam ederken sakat kalan çocukların ihmal edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu tespitini raporuna ekledi. Yaklaşık 3 milyon 300 bin çocuğun savaşın zararlarına maruz kaldığın belirten UNICEF'e göre sadece 2017'de onlarca okul çatışmaların hedefi oldu.

AFP/ GY,HS

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