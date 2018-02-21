HABER

UNICEF’den Karamsar Tablo

21.02.2018 19:58 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) dünyanın en yoksul, en tehlikeli ülkelerinde yeni doğan bebek ölümlerinin, zengin ve güvenli ülkelere göre 50 kat fazla olduğunu açıkladı

UNICEF’den Karamsar Tablo

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) dünyanın en yoksul, en tehlikeli ülkelerinde yeni doğan bebek ölümlerinin, zengin ve güvenli ülkelere göre 50 kat fazla olduğunu açıkladı.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, son 25 yılda çocuk sağlığı adına önemli gelişmeler kaydedilse de, daha bir aylık olmayan bebek ölümlerinde benzer bir ilerleme kaydetmediklerini söyledi.

Fore, “Yeni doğan bebek ölümlerinin büyük bölümünün önlenebilir olduğunu düşünürsek, yoksulluk içinde bebekler için mücadelede açıkça başarısız oluyoruz” dedi.

195 ülkede yürütülen araştırmaya göre, zengin ve yoksul ekonomilerde yeni doğan bebek ölümlerinde büyük bir oran farkı mevcut. Yoksul ülkelerde 1000 doğumun 27’si ölümle sonuçlanırken bu oran zengin ülkelerde binde üç.

Pakistan, her 22 yeni doğan bebekten birini kaybettiği için listenin en altında. En yüksek riskli 10 ülkeden 8’i ise Sahra altı Afrika’da yer alıyor. Bu ülkeler Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali, Lesotho, Gine-Bissau, Güney Sudan, Fildişi Sahili, Mali ve Çad.

Ölümlerin en az olduğu ülke ise, 1111 bebekte tek kayıpla Japonya.

Dünyada her yıl 2 milyon 600 bin bebek daha ilk aylarını doldurmadan hayata veda ediyor.

UNICEF bu nedenle “Her çocuk yaşasın” adıyla küresel bir kampanya başlattı. Amaç yeni "doğan ölümlerini azaltmak. Kampanyanın başındaki yetkili Meg French, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada en yoksul ülkelerin bile basit ve ucuz önlemlerle bu ölümleri azaltabileceklerini söylüyor.

French, “En basiti, bebeklerin güvenli ellere doğması. Eğitimli bir ebe, doktor ya da hemşire. En başta büyük, güzel hastanelere ihtiyacınız yok. Eğitimli tıp çalışanlarınızın olması gerçekten önemli bir ilk adım” dedi.

Temiz su kullanımı, dezenfektanlar, doğumun ilk saatinde bebeğin emzirilmesi, anne-bebek arasında tensel temas ve iyi beslenme de French’in saydığı diğer çözümler.

Anne ve yeni doğan bebeklerin olduğu kliniklere su, sabun, elektrik sağlanması bile fark yaratabilir. UNICEF ayrıca hükümetleri, kırılgan sağlık sistemlerini geliştirmeye çağırıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı korkutan patlama! Yaralılar var

Gece yarısı korkutan patlama! Yaralılar var

Volkan Konak sahne aldığı barda silahlı saldırıya uğradı

Volkan Konak sahne aldığı barda silahlı saldırıya uğradı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

İşte Emniyet'in yeni üniforması

İşte Emniyet'in yeni üniforması

İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer

İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer

WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor

WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor

İlginizi Çekebilir

'Türklerin meydan okuması panik yarattı' 'İtibarımız sarsılabilir' dediler

'Türklerin meydan okuması panik yarattı' 'İtibarımız sarsılabilir' dediler

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Afrin'de son dakika gelişmesi ! Azez-Bülbül arası birleşti!

Afrin'de son dakika gelişmesi ! Azez-Bülbül arası birleşti!

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İş adamını baştan çıkarıp videoya aldı

İş adamını baştan çıkarıp videoya aldı

Trump'tan 'öğretmenleri silahlandıralım' önerisi

Trump'tan 'öğretmenleri silahlandıralım' önerisi

NATO'dan Türkiye'ye mesaj

NATO'dan Türkiye'ye mesaj

Trump Rusya Soruşturmasına Obama'nın da Alınmasını İstiyor

Trump Rusya Soruşturmasına Obama'nın da Alınmasını İstiyor

Florida saldırısından kurtulan öğrenciler eyaletin başkentine yürüdü

Florida saldırısından kurtulan öğrenciler eyaletin başkentine yürüdü

Türkiye Yolsuzluk Algısında Kaybediyor

Türkiye Yolsuzluk Algısında Kaybediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.