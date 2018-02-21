UNICEF’den Karamsar Tablo

Pakistan, her 22 yeni doğan bebekten birini kaybettiği için listenin en altında. En yüksek riskli 10 ülkeden 8’i ise Sahra altı Afrika’da yer alıyor. Bu ülkeler Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali, Lesotho, Gine-Bissau, Güney Sudan, Fildişi Sahili, Mali ve Çad.

195 ülkede yürütülen araştırmaya göre, zengin ve yoksul ekonomilerde yeni doğan bebek ölümlerinde büyük bir oran farkı mevcut. Yoksul ülkelerde 1000 doğumun 27’si ölümle sonuçlanırken bu oran zengin ülkelerde binde üç.

Fore, “Yeni doğan bebek ölümlerinin büyük bölümünün önlenebilir olduğunu düşünürsek, yoksulluk içinde bebekler için mücadelede açıkça başarısız oluyoruz” dedi.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, son 25 yılda çocuk sağlığı adına önemli gelişmeler kaydedilse de, daha bir aylık olmayan bebek ölümlerinde benzer bir ilerleme kaydetmediklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) dünyanın en yoksul, en tehlikeli ülkelerinde yeni doğan bebek ölümlerinin, zengin ve güvenli ülkelere göre 50 kat fazla olduğunu açıkladı.

Ölümlerin en az olduğu ülke ise, 1111 bebekte tek kayıpla Japonya.

Dünyada her yıl 2 milyon 600 bin bebek daha ilk aylarını doldurmadan hayata veda ediyor.

UNICEF bu nedenle “Her çocuk yaşasın” adıyla küresel bir kampanya başlattı. Amaç yeni "doğan ölümlerini azaltmak. Kampanyanın başındaki yetkili Meg French, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada en yoksul ülkelerin bile basit ve ucuz önlemlerle bu ölümleri azaltabileceklerini söylüyor.

French, “En basiti, bebeklerin güvenli ellere doğması. Eğitimli bir ebe, doktor ya da hemşire. En başta büyük, güzel hastanelere ihtiyacınız yok. Eğitimli tıp çalışanlarınızın olması gerçekten önemli bir ilk adım” dedi.

Temiz su kullanımı, dezenfektanlar, doğumun ilk saatinde bebeğin emzirilmesi, anne-bebek arasında tensel temas ve iyi beslenme de French’in saydığı diğer çözümler.

Anne ve yeni doğan bebeklerin olduğu kliniklere su, sabun, elektrik sağlanması bile fark yaratabilir. UNICEF ayrıca hükümetleri, kırılgan sağlık sistemlerini geliştirmeye çağırıyor.