Unilever merkez ofisini Londra'dan Rotterdam'a taşıyor

İngiltere ve Hollanda merkezli dünyanın en büyük gıda, bakım ve temizlik maddesi üreticilerinden Unilever, merkez ofisini Rotterdam'a taşıyor.

Unilever CEO'su Paul Polman, şirket merkezinin Londra'dan Hollanda'nın Rotterdam kentine taşınması kararının, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinden (Brexit) bağımsız olduğunu söylüyor.

Ancak İngiliz analistlere göre bu, Brexit'i destekleyenler için hassas bir darbe.

Unilever yönetimi, bir yıldır devam eden görüşmelerin ardından daha önce Londra ve Rotterdam'dan yönetilen şirketin, Hollanda'daki tek merkezde idare edilmesini kararlaştırdı.

Bu kararla şirket, kağıt üzerinde de bir Hollanda firması olacak. Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre bu önlemler, şirketin düşmanca ele geçirmelere karşı daha iyi korunması amacıyla alındı.

Devralınma tehdidi

Unilever, geçen yıl Kraft Heinz tarafından ele geçirilme tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı.

Hollanda'da şirketlerin devralmaya karşı korunmasına yardımcı olacak çok sayıda yasa ve kurallar mevcut.

Halka açık bir şirket olan Unilever, hissedarlarını memnun etmek için daha fazla kar elde etmeyi amaçlıyor. Bu da şirket için kendini satın almalardan korumanın bir başka yolu.