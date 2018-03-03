Üniversite Yurdunda Ebeveynlerini Öldüren Saldırgan Yakalandı

Cuma günü Amerika’nın Michigan eyaletindeki Central Michigan Üniversitesi öğrenci yurdunda, bir öğrencinin anne ve babasını silahla vurarak öldürmesi sonrasında, yetkililer öğrencinin Cumartesi günü yakalandığını belirtti.

19 yaşındaki James Eric Davis Jr.’ın gece yarısı okulun kuzeyindeki bir trende görüldüğü bilgisi polise ulaştı. Yetkililer bu bilgi sayesinde saldırganı tutukladı.

Davis Jr. Üniversitenin yurdunda anne ve babasını silahla vurarak öldürmekten suçlanıyor.

Central Michigan Üniversitesi yetkilileri, ölen anne Diva Davis ve baba David Davis Sr.’ın 47 yaşında olduğu bilgisini paylaştı. Saldırganın babası Davis Sr.’ın Illinois eyaletinde yarı zamanlı olarak çalışan bir polis olduğu da belirtildi.

Silah seslerinin duyulmasından sonra okul giriş ve çıkışlara kapatıldı, polisler kampüste saldırganı bulmak için geniş çaplı arama başlattı.

ABD’de Üniversite Yurdunda Silahlı Saldırı

Bahar tatilinin başladığı Cuma günü, pek çok ebeveyn öğrencileri eve götürmek üzere kampüsteydi.

Silahlı saldırı, Amerika’da silahlanmayla ilgili yoğun tartışmaların yaşandığı bir dönemde meydana geldi.

Kongre üyeleri, bireysel silahlanmada sabıka kaydına bakılması, silah satın alma yaşını yükseltme, yarı otomatik silahları tam otomatiğe çeviren cihazların satışını engelleme gibi önlemleri yasaya dönüştürmeyi düşünüyor.