HABER

Üniversite Yurdunda Ebeveynlerini Öldüren Saldırgan Yakalandı

03.03.2018 18:58 | Son Güncelleme

Cuma günü Amerika’nın Michigan eyaletindeki Central Michigan Üniversitesi öğrenci yurdunda, bir öğrencinin anne ve babasını silahla vurarak öldürmesi sonrasında, yetkililer öğrencinin Cumartesi günü yakalandığını belirtti

Üniversite Yurdunda Ebeveynlerini Öldüren Saldırgan Yakalandı

Cuma günü Amerika’nın Michigan eyaletindeki Central Michigan Üniversitesi öğrenci yurdunda, bir öğrencinin anne ve babasını silahla vurarak öldürmesi sonrasında, yetkililer öğrencinin Cumartesi günü yakalandığını belirtti.

19 yaşındaki James Eric Davis Jr.’ın gece yarısı okulun kuzeyindeki bir trende görüldüğü bilgisi polise ulaştı. Yetkililer bu bilgi sayesinde saldırganı tutukladı.

Davis Jr. Üniversitenin yurdunda anne ve babasını silahla vurarak öldürmekten suçlanıyor.

Central Michigan Üniversitesi yetkilileri, ölen anne Diva Davis ve baba David Davis Sr.’ın 47 yaşında olduğu bilgisini paylaştı. Saldırganın babası Davis Sr.’ın Illinois eyaletinde yarı zamanlı olarak çalışan bir polis olduğu da belirtildi.

Silah seslerinin duyulmasından sonra okul giriş ve çıkışlara kapatıldı, polisler kampüste saldırganı bulmak için geniş çaplı arama başlattı.

ABD’de Üniversite Yurdunda Silahlı Saldırı

Bahar tatilinin başladığı Cuma günü, pek çok ebeveyn öğrencileri eve götürmek üzere kampüsteydi.

Silahlı saldırı, Amerika’da silahlanmayla ilgili yoğun tartışmaların yaşandığı bir dönemde meydana geldi.

Kongre üyeleri, bireysel silahlanmada sabıka kaydına bakılması, silah satın alma yaşını yükseltme, yarı otomatik silahları tam otomatiğe çeviren cihazların satışını engelleme gibi önlemleri yasaya dönüştürmeyi düşünüyor.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Ahmet Kural, Sıla'ya tokat attı mı?Ahmet Kural, Sıla'ya tokat attı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Salih Müslim PKK'nın mitinginde!

Salih Müslim PKK'nın mitinginde!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Bu Yeni Spor Salonu Gün Boyunca Kalori Yakımını Sağladıklarını İddia Ediyor

Bu Yeni Spor Salonu Gün Boyunca Kalori Yakımını Sağladıklarını İddia Ediyor

Afrikalı Göçmen Tır Şoförlerinin Gözünden Amerika

Afrikalı Göçmen Tır Şoförlerinin Gözünden Amerika

Antibiyotiklere Olan Dirence Karşı 'Antibiyotik Gençleştime' Yöntemi

Antibiyotiklere Olan Dirence Karşı 'Antibiyotik Gençleştime' Yöntemi

Oscar Adayı Kadın Oyuncuları Tanımlayan Kelime: 'Güçlü'

Oscar Adayı Kadın Oyuncuları Tanımlayan Kelime: 'Güçlü'

Kadınlar ve Azınlıklar Oscar'larda Ön Planda

Kadınlar ve Azınlıklar Oscar'larda Ön Planda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.