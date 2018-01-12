Üniversitede rezalet! Profesör kovuldu! Öğrencilerini 12 aydır...

Hollywood'u aylardır sarsan cinsel taciz suçlamaları ve sosyal medyada gerçekleşen devasa kampanyalar sürerken, Çin'deki bir üniversitede bir profesör kovuldu.
Çok sayıda öğrencinin şikayeti üzerine bir açıklama yapan başkent Pekin'deki Beihang University, profesör Chen Xiaowu hakkındaki şikayetlerin soruşturulduğunu duyurdu. Chen'in davranışlarının meslek ahlakını ihlal ettiğini belirten üniversite yönetimi, kovma kararını açıkladı.
Resmi Çin Haber Servisi, profesör hakkında yedi ayrı kadının suçlamada bulunduğunu ve tacizlerin başlangıcının 12 yıl öncesine kadar dayandığını aktarıyor.
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