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Üniversiteleri bölen tasarı TBMM'de kabul edilip yasalaştı

09.05.2018 07:15 | Son Güncelleme

İstanbul ve Gazi Üniversitesi dahil bazı üniversitelerin bölünüp, farklı kurumların yeni kurulacak üniversitelere bağlanmasını öngören kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip yasalaştı.

Üniversiteleri bölen tasarı TBMM'de kabul edilip yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda 4'ü vakıf, 20 yeni üniversite kurulmasını ve tarihi İstanbul ve Gazi Üniversiteleri dâhil 13 kurumdan bazı bölümlerin de yeni kurulacak üniversitelere bağlanmasını öngören kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Kabul edilen tasarıyla bazı üniversitelerin de isimleri değişti.

Tasarıya karşı İstanbul Üniversitesi ve Gazi Üniversiteleri'nin kampüslerinde öğrenci ve akademisyenler gösteriler düzenlemiş, sosyal medyada tasarıya karşı #ÜniversitemeDokunma etiketiyle kampanya başlatılmıştı.

Muhalefet, yeni kanunun kurumların tarihini ve birikimlerini sileceğini söylüyordu. Hükümet ise, yeni kurulacak üniversitelerle hem öğrenci sayısının sınırlanacağını hem de şehirlerin ekonomisinin canlanacağını savunuyordu.

Kanunla beraber İstanbul Üniversitesi bölündü ve 'İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa' kuruldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre bu üniversite İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Cerrahpaşa Tıp, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner, Mühendislik fakültelerinden oluşacak.

Yeni üniversitede diş hekimliği, eczacılık, iktisat ve işletme fakülteleri de olacak. Gazi Üniversitesi de yasalaşan tasarıyla bölündü.

Yeni isimlerle Gazi Üniversitesi'nden 'Hacı Bayram Veli', İstanbul Üniversitesi'nden 'İbn-i Sina' ve İnönü Üniversitesi'nden 'Turgut Özal' üniversiteleri doğdu.

Bursa Uludağ Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi gibi bazı üniversitelere de bulundukları şehrin isimleri eklendi.

Ayrıca Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmit Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor.

Nasıl gündeme geldi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin bir grup toplantısında Malatya'ya Turgut Özal Üniversitesi kuracaklarını açıklamasıyla tasarının önü açıldı.

Erdoğan konuşmasında Malatya'daki İnönü Üniversitesi'ni işaret ederek, "Mevcut üniversitenin, adını anmak istemiyorum, oradaki öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve Turgut Özal Üniversitesi'ni kuracağız" ifadelerini kullandı.

Tasarının yasalaşması Twitter'da öğrencilerin tepkisini çekti.

https://twitter.com/inalmeliss/status/993974580174782464

https://twitter.com/zulalkocr/status/993985701388615681

https://twitter.com/kubrasari/status/993986208945590272

https://twitter.com/DevrimciSinif/status/993969406937124864

https://twitter.com/yasemin\_oral/status/993972510323560450

Üniversiteleri bölen tasarı TBMM'de kabul edilip yasalaştı

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