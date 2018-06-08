Ünlü aşçı Anthony Bourdain intihar etti

61 yaşındaki Bourdain'in Fransa'daki bir otel odasında hayatına son verdiği açıklandı.Uluslararası yayın kuruluşu CNN, ünlü aşçı Anthony Bourdain'in Fransa'nın Strasbourg kentindeki bir otel odasında ölü bulunduğunu bildirdi. CNN'de yayınlanan programının bir sonraki bölümü için gittiği Fransa'daki otel odasında kendini astığı belirtilen Bourdain 61 yaşındaydı.
Bourdain'in otel odasındaki cansız bedeninin, arkadaşı ve meslektaşı Eric Ripert tarafından bulunduğu bildirildi.
CNN'den yapılan açıklamada, "Onu çok özleyeceğiz. Düşüncelerimiz ve dualarımız bu inanılmaz zor zamanda kızı ve ailesiyle" ifadesi kullanıldı. Açıklama, CNN tarafından Twitter'da da paylaşıldı.
Bourdain, ABD'de bir hafta içinde intihar eden ikinci ünlü oldu. Geçen Salı günü de tasarımcı Kate Spade New York'taki dairesinde ölü bulunmuştu.
Bourdain'in hazırlayıp sunduğu yemek ve seyahat programı "Parts Unknown" (Bilinmeyen Bölümler) CNN'de 2013 yılından beri yayınlanıyordu. ABD'de beş Emmy ödülü alan program, dünya genelinde de Türkiye dâhil birçok ülkede izleyicinin beğenisini kazanmıştı.
DW,rtr,AP/CÖ,HS
© Deutsche Welle Türkçe
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