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Ünlü estetisyen, kalçasını büyüttüğü hasta ölünce böyle kaçtı!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.07.2018 10:30 | Son Güncelleme

Kalçasını büyüttürmek için ünlü estetik cerrahın evine giden banka yöneticisi kadın hayatını kaybetti. Ölümden kısa süre sonra sırra kadem basan doktor her yerde aranıyor.

Ünlü estetisyen, kalçasını büyüttüğü hasta ölünce böyle kaçtı!

Kalça büyütme ameliyatlarıyla ünlenen doktor, hastası ölünce kaçtı. Brezilya polisi, 'Dr Bumbum' adıyla tanınan estetik cerrah Denis Furtado'yu ülke çapında arıyor.

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Dr Bumbum, son operasyonu kendi dairesinde gerçekleştirdi.

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Uluslararası bir bankada yönetici olan Lilian Calixto adlı kadın, kalçasını büyüttürmek için Rio de Janerio'ya seyahat etti. Operasyon doktorun evinde gerçekleşti ancak kadın 46 yaşındaki kadın birden rahatsızlandı.

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Doktor hastasını apar topar hastaneye götürdü ancak tüm çabalara rağmen Calixto birkaç saat sonra öldü. Doktor Furtoda ise kayıplara karıştı.

Polis ekipleri, Dr Bumbum'un sevgilisinin de gözaltında olduğunu açıkladı.

Brezilya televizyonlarına çıkan 46 yaşındaki Dr Bumbum'un Instagram'da 650 bin takipçisi bulunuyor.

Brezilya'da her yıl Mrs Bum Bum adıyla bir kalça yarışması düzenleniyor.

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