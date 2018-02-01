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Ünlü Fast Food zincirinin hamburgerinden çıkan şoke etti

DÜNYA HABERLERİ | 01.02.2018 13:31 | Son Güncelleme

Brezilya'da ünlü bir fast food zincirinden alınan hamburgerin içinden iddiaya göre kurtçuk çıktı. Gördükleri karşısında şoka giren kadın uzun süre kendine gelemedi

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da Edmagno Silva adında kişi pazar günü kendisi ve yanındaki kadın için iki adet hamburger sipariş etti. İddiaya göre, gelen hamburgerden bir ısırık alan Edmagno hemen ısırdığını kustu.

Isırık ile fark ettiği hamburger etinde onlarca kurtçuk vardı. Olay Brazilya’daki haber siteleri ve forumlarda da paylaşıldı.

Brazilya’daki haber sitelerinin geçtiği bilgiye göre, durumu yetkililere bildiren Edmango Silva tatmin edici yanıtı alamayınca kayıt etmiş olduğu 15 saniyelik görüntüleri insanlarla paylaştı.

Video kısa sürede yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Hamburger fast food kurtçuk

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sıkıntı yok o da et sonuçta afiyet olsun. Ya 7.99 tl hamburger satıyolar o maliyete et nasıl olur varın siz düşünün. Olay Brezilyada olmuş ama burada da olursa şaşırmayın dedim
Bişey olmaz kuyruga girin bekleyin
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