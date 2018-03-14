Ünlü Fizikçi Stephen Hawking Hayata Veda Etti

İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. 1963 yılında ALS teşhisi konan Hawking 55 yıldır motor nöron hastalığı ile mücadele ediyordu.

Hawking’in ölümünü aile sözcüsü açıkladı. İngiliz Sky News kanalında yayınlanan bir açıklama ile de çocukları haberi doğruladı. Açıklamada, “Sevgili babamızın bugün aramızdan ayrılmasından dolayı derin üzüntü içindeyiz. Harika bir bilim insanı ve olağan dışı bir insandı. Çalışmaları ve mirası yallarca hayatta kalacak. Cesareti, dayanma gücü, zekası ve mizah anlayışı ile dünyanın dört bir yanında insanlara ilham verdi. Bir keresinde, ‘Evren içinde sevdiklerinizin yaşadığı bir yuva olmasaydı evren olmazdı’ demişti. Onu ebediyen özleyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Hawking, amyotrofik lateral skleroz ALS hastalığına 21 yaşında yakalandı. Motor nöronların zamanla öldüren ve sinir sistemini felç eden hastalık Hawking'i tekerlekli sandalyeye bağladı. Ünlü fizikçi sesini de yitirmesi üzerine yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde iletişim kurabildi.