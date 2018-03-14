Ünlü Fizikçi Stephen Hawking Hayata Veda Etti

İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. 1963 yılında ALS teşhisi konan Hawking 55 yıldır motor nöron hastalığı ile mücadele ediyordu.
Hawking’in ölümünü aile sözcüsü açıkladı. İngiliz Sky News kanalında yayınlanan bir açıklama ile de çocukları haberi doğruladı. Açıklamada, “Sevgili babamızın bugün aramızdan ayrılmasından dolayı derin üzüntü içindeyiz. Harika bir bilim insanı ve olağan dışı bir insandı. Çalışmaları ve mirası yallarca hayatta kalacak. Cesareti, dayanma gücü, zekası ve mizah anlayışı ile dünyanın dört bir yanında insanlara ilham verdi. Bir keresinde, ‘Evren içinde sevdiklerinizin yaşadığı bir yuva olmasaydı evren olmazdı’ demişti. Onu ebediyen özleyeceğiz” ifadeleri yer aldı.
Hawking, amyotrofik lateral skleroz ALS hastalığına 21 yaşında yakalandı. Motor nöronların zamanla öldüren ve sinir sistemini felç eden hastalık Hawking'i tekerlekli sandalyeye bağladı. Ünlü fizikçi sesini de yitirmesi üzerine yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde iletişim kurabildi.
8 Ocak 1942 tarihinde doğan Hawking, Oxford Üniversitesi’nde fizik öğrenimini tamamladıktan sonra evrenbilim üzerine çalışmak için Cambridge Üniversitesi’ne geçti. Hawking, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı çalışmalarla tanındı. Albert Einstein'dan sonra en önemli bilimci olarak tanımlanan Hawking, 1988’de yazdığı “Zamanın Kısa Tarihi” eseriyle tüm dünyada tanındı.
Hawking o dönemde kitabı yazmasındaki amacının havaalanlarında raflarda satabilecek kolaylıkta anlatma derdi olduğunu söylemişti. Hawking, “Kitabı hemşirelerimin üzerinde denedin. Bence çoğunu anladılar” demişti.
Stephen Hawking 2013’te de hayatını paylaştığı “Benim Kısa Tarihim” kitabını yayımladı. Hawking otobiyografisinde, ALS teşhisi konduktan sonraki duygularını “Bunun adil olmadığını hissettim. Bu niye benim başıma gelmişti. Daha içimdeki potansiyeli keşfetmeden hayatımın sona erdiğini düşündüm. Ama şimdi 50 yıl sonra hayatımdan oldukça memnunum” cümleleriyle anlatmıştı.
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