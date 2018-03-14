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Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2018 06:59 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. 20'li yaşlarından itibaren Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığıyla mücadele eden Hawking, bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük deha olarak görülüyor. Peki Stephen Hawking kimdir? Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı nedir? İşte Stephen Hawking hakkında bilinmeyenler...

Dünyaca ünlü fizikçi ve yazar Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti.

Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" dedi.

STEPHEN HAWKİNG KİMDİR?

8 Ocak 1942 tarihinde İngiltere‘nin Oxford kentinde, biyoloji uzmanı olan Frank Hawking ve Isobel Hawking‘in çocukları olarak dünyaya gelen Hawking’in, doğumundan sonra ailesi Londra‘ya geri döndü.

1962 senesinde Oxford University’den mezun olan ve astronomi dalında incelemeler yapmak için okulda kalan Hawking daha sonra, incelemeden çok teori geliştirmeye ilgi duyduğunu farketti. Bunun ardından okuldan ayrılarak Cambridge, Trinity Hall‘a geçen Hawking, burada teorik astronomi ve kozmoloji çalışmalarına başladı.

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Cambrige’e geldiği sıralarda, bir motor nöron hastalığı olan ve tedavisi olmayan Amyotrofik Lateral Skleroz’a yakalandı. Cambridge’deki ilk iki yılında çok zorluk çekmeyen Hawking, hastalığının ilerlemesinin ardından akademik danışmanı Dennis William Sciama‘nın da yardımıyla çalışmalarına devam ederek doktorası için çalışmaya başladı. Bu dönemde çok yakında ölebileceği fikriyle yaşayan ve kendi için neden doktora yaptığını sorgulayan Hawking, daha sonra yaptığı açıklamalarda, 1965 senesinde bir dil öğrencisi olan Jane Wilde ile yaptığı evliliğin, yaşamında bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. 1985 senesinden bu yana sesini de kaybeden Hawking, kendini tekerlekli sandalyesindeki, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı vasıtasıyla iletişim kurmaya başladı.

Son dakika! Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?Son dakika! Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Yaptıkları evlilikten 3 çocukları olan Wilde – Hawking çifti, 1991‘de, şöhret yüzünden artan baskılar, Hawking’in hastalığının çok ilerlemiş olmasının zorlukları ve Hawking’in ilk tekerlekli sandalyesindeki konuşan bilgisayarın tasarımcısı David Mason‘un karısı ve kendisinin bakıcılarından olan Elaine Mason ile yaşadığı ilişki sebebiyle ayrıldı. Daha sonra 1995 senesinde evlenen Mason – Hawking çifti, Ekim 2006‘da bu evliliği noktaladı.

Kara deliklerle ilgili teorileri ve kuantum fiziği alanındaki çalışmalarıyla, günümüzde yaşayan, en tanınan bilim adamı olarak kabul edilen Hawking’in kitapları, 40 dile çevrildi.

Dünya çapında on milyondan fazla satılan Zamanın Kısa Tarihi adlı kitapla şöhreti yakalarken, devamı sayılabilecek Zamanın Daha Kısa Tarihi adlı kitabıyla teorilerini geliştirmeye ve pekiştirmeye devam etti. Son kitabı Ceviz Kabuğundaki Evren‘de Hawking, kuantum teorisinden Süpersicim Kuramı‘na, bütünsel beyin algılanımından süper kütle çekimine, süpersimetriye ve görelikten zaman yolculuğuna kadar evrenin birçok merak uyandıran konularına eğilerek, Albert Einstein’in Genel Görelik Teorisi ve Richard Feynman‘ın çoklu geçmiş düşüncesini birleştirerek evrende olup bitenleri tanımlayarak, tek bir bütün teori üretmeyi hedefledi.

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Fiziğe katkılarından dolayı 12 onur derecesi alan, 1974‘te Royal Society‘nin en genç üyelerinden biri olan ve 1979 yılında, Isaac Newton için kurulan Lucas Kürsüsü‘ne getirilen Hawking, 1982‘de de Kraliçe Elizabeth II tarafından CBE ile ödüllendirildi. 1989‘da Companion of Honour‘a layık görülen Hawking, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyesidir.

Ocak 2007‘de 65. doğumgününü kutlayan Hawking, bir havacılık şirketin sponsorluğunda uzaya seyahat etmek istediğinin haberini verdi.

Ocak 2017’de 75. doğum günü etkinlikleri kapsamında BBC’ye konuşan Hawking, dünyanın Venüs gezegenindekine benzer bir sera etkisiyle 250 dereceye kadar ısınabileceği ve gökten sülfürik asit yağabileceği uyarısında bulunurken, benzer senaryolar nedeniyle insanlığın soyunu devam ettirmek için başka bir gezegeni kolonileştirmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

STEPHEN HAWKİNG HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Stephen Hawking 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden; ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkûm etti. Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için, koltuğuna yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyor. Şu anda Hawking, bilimsel uğraşlarında ve günlük yaşantısında çevresinden ve ailesinden büyük destek almaktadır. Konuşmak istediği anda, elindeki elektronik aleti sıkarak, sandalyesine bağlı özel bilgisayarının ekranına, dakikada ortalama 10 kelimeyi sıralayabilmektedir.

Bu sessiz konuşan dehanın, özel bilgisayarının hafızasında yaklaşık 2600 kelime bulunmaktadır. Böylece herhangi bir kelimeyi söylemek istediğinde ekrana yazabilmektedir. Sağlıklı insanların konuşmalarında kullandığı kelime sayısı da 2500 civarındadır. Dolayısıyla Hawking, duygularını ifade etmede kelime sıkıntısı çekmemektedir.

Ünlü fizikçi en son 25 Kasım tarihinde Vatikan'da "Evrenin Kaynağı" başlıklı bir konferans vermiş ve Papa Francis ile görüşmüştü.

1942 yılında İngiltere'nin Oxford kentinde doğan Steven Hawking, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı çok kapsamlı çalışmalarla tanınıyor.

Bilimsel araştırmaları 40'ın üzerinde dünya diline çevrilen Stephen Hawking, bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülmektedir.

AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZ (ALS) NEDİR?

Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS), omurilikte belli bir bölgenin harabiyeti ile başlayıp sinirleri ve kasları etkileyen ve zayıflamalarına sebep olan ilerleyici bir hastalık. Sebebi henüz bilinmeyen ALS’nin kesin bir tedavisi yok ancak hastanın yaşam kalitesini artırmaya yönelik yöntemlerle yaşam süresi artabiliyor.

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
Allah düşmanı kafirdi.muhtemelen proje,sahte bir sözde bilim insanıydı
Tüm bilim dünyasının başı sağ olsun Dünya için büyük kayıp insanlık için yaptıklarının mükafatını ALLAH cennetiyle ödüllendirerek verir inşallah
insanlığa yardımı oldupu için allah rahmet eylesin
Herşeyi bilen adam kendi hastalığının dermanını bilemedi.
ne yazik dünyanın sonunu göremedi
Şimdi büyük buluşma gerçekleşti. Evrenin kaç bucak olduğu kendisine bildirilmiştir formül olarak.
ateistlerin kralı öldü .....
dehamıı dunyanın en bilgili insanımı bu uzaylıların gezegenleri var diyen bumu deha:)
@altunufagi sonsuz evrende tek olduğunu mu düşünüyorsun? kendi ufak dünyanda sıkışıp kalmışsın.. kendinizi aşın biraz..
ÇOK ÖNEMLİ BİR BİLİM İNSANI.DÜNYAYA VE İNSANLARA KATKILARINDAN DOLAYI SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİZ.UMARIM DEVEYLE UMREYE GİDECEKKEN ,UÇAKLA SEYAHAT EDENLERDE TEŞEKKÜR EDERLER.AMA HİÇ SANMAM ,HEMEN ATEİST OLDUĞU İÇİN HAKARETLERE BAŞLARLAR.DİNLERİN BİLİME HİÇBİR KATKISI OLMAMIŞTIR.BİRAZ SORGULAYIN NEDEN AKLI BAŞINDA BÜTÜN BİLİM ADAMLARI DİNE İNANMAZ.
@berkuygurc .tam bir nokta noktalıksın hatta malın önde gidenisin araştır bilimle uğraşan kim varsa yüce yaradanın olduğunu bu düzenin bu devranın boşa oluşmadığını hesaplı olduğunu anlamış görmüş kabul etmiş hatta bazıları imana gelmiş yada bu uğraştığı veya bulduğu zannettiği şeyin müthiş olağanüstü bir özelliklerde bir yapanı olduğunu söylemiştir.
Hasta haliyle bile bilime büyük katkıları oldu. Umarım dünyada senin gibi bilim insanları daha da çoğalır.
Adam başını bile kıpırdatamıyor haldeyken 3 çocuk yapmış ve ekstradan karısını aldatıp zamparalık yapmış. Yani abimiz büyüksün...
Ateist birisine rahmet dilemek, :D ancak Türkiyede olur zaten.. Dinini bilmeyen insanlar yazık..
odunun bol olsun kendi kıyameti koptu
R.İ.P Hawking günümüz dünyasında yaşayan en iyi dehaydı dünya seni özleyecek.
Allah rahmet eylesin degerli bilim insanini
Allah rahmet eylesin şimdi gerçek yaranla tanışır merak ettiği herşeyi öğrenir....
Büyük adamdı..İngiltere ve dünya bilimi için büyük kayıp..
Mekanı cennet olsun Allah rahmet eylesin
geçen cuma günü hoca vaaz verirken sunu dedi. bir kişi yaşamında insanlığa faydali birşey yaparsa (çeşme köprü kitap vs.vs ) onun amel defteri kapanmaz. bu zat'ın insanliga cok faydasi oldu. Rabbim isallah rahmet eyler sana.
MEKANIN GALAKSİLER VE SONSUZ EVREN OLSUN.SENDE BUNU İSTERDİN
Büyük insandı ! Engel olamamıştı hiç birşey buluşlarına
insanlığa faydası olan bir 'insan' göçtü bu dünyadan... ey siz namaz kılan ,hacca giden ,oruç tutan sözde müslümanlar bu dünyaya bir faydanız oldu mu da bir ateiste laf söylüyorsunuz ???? ne faydanız oldu bu dünyaya ? bu adamın zeka seviyesine yaklaşabilir misiniz???? ucube sürüsü sizi...
hawking reis gule gule. Insanlik icin yaptigin tum calismalardan dolayi tesekkur eder,sukranlarimi sunarim. BILIM SAGOLSUN
Adam kafayı yordu ondan sonra beyinde hücee kalmadı tabi, beyler fazla düşünmeyin ölürsünüz tembellik iyidir en azından ömrünüz uzar
Allah rahmet eder inşallah .....
SİZ EN İYİSİ UMREYE UÇAKLA DEĞİL DEVEYLE GİDİN.3 AYDA GİT 3 AYDA GEL.TABİ TEK PARÇA KURŞUN YEMEDEN DÖNEBİLİRSENİZ.
CENAZE NAMAZI HANGİ CAMİİ DE
Bilim dünyasının başı sağolsun.
Düşünceleri, fikirleri insanlık için çığır açmış bir insandı....
Allah rahmet eylesin, bilime, insanlığa katkıları inkar edilemez...
fiziiken ölmüş Allah rahmet eylesin
BU ADAM EĞRİ OTURUP DOĞRU KONUŞUYORDU ...ALLAH RAHMET ETSİN, İNSANLIK ADINA GÜZEL ÇALIŞMALARI OLMUŞTU.
Bir devrin sonu.
Allah rahmet eylesin ne diyelim toprağı bol olsun
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