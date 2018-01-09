HABER

Ünlü fizikçi Stephen Hawking’den depresyon için tavsiye

DÜNYA HABERLERİ | 09.01.2018 16:09 | Son Güncelleme 8 saat önce

Mergim Özdamar / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Ünlü fizikçi Stephen Hawking, Londra'daki Kraliyet Enstitüsünde düzenlenen Reith Konferansı'nda depresyon hakkında konuştu.

Konuşmasında kara delikler ile depresyon arasında şiirsel bir paralellik çizen bilim insanı, zihinsel sağlık zorluklarından muzdarip olanlar için bir umut mesajı verdi:

"Bu konferansın verdiği mesaj, kara deliklerin aslında gösterildiği kadar siyah ve bir zamanlar düşünüldüğü gibi ebedi hapishaneler olmadıklarıdır. Her şey, kara delikten dışarıya veya başka bir evrene bile çıkabilir. Dolayısıyla eğer bir kara delikte olduğunuzu düşünüyorsanız, pes etmeyin, bir çıkış yolu var."

Hawking ayrıca 400 kişilik kalabalığa başarılarını ve hayatında ne elde ettiğini, özellikle de 1963'te motor nöron hastalığı tanısından bu yana yaşamakla ilgili olarak, "Motor nöron hastalığına yakalanmak talihsiz olsa da, hayatta hemen her şeyde çok şanslıydım" dedi.

Sakatlığının ciddi bir engel oluşturmadığı az sayıdaki alanlardan biri olan teorik fizikte büyüleyici bir zamanda çalıştığım için şanslı olduğunu belirten 76 yaşındaki Hawking, "Yaşam ne kadar zor olursa olsun öfkelenmemek önemlidir, çünkü kendinize ve genel olarak hayatınıza gülecekseniz bütün umudunuzu kaybedebilirsiniz" dedi.

Teorik konferansın tamamı 26 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde BBC Radio 4'te iki ayrı yayın halinde yayınlanacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile anlaştığı iddia edildi

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile anlaştığı iddia edildi

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!

Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!

Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uzaydan paylaştı: Büyük bir duyurum var!

Uzaydan paylaştı: Büyük bir duyurum var!

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Tayland Başbakanı: Soruları karton maketime sorun

Tayland Başbakanı: Soruları karton maketime sorun

Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!

Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!

ABD ulusal marşını okurken zorlanan Trump'a tepki yağdı

ABD ulusal marşını okurken zorlanan Trump'a tepki yağdı

Hollanda’da aşırı sağcı aday ‘Camileri yakalım’ çağrısı için özür diledi

Hollanda’da aşırı sağcı aday ‘Camileri yakalım’ çağrısı için özür diledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.