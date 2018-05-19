Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez

BuzzFeed adlı internet haber sitesinde, başkent Paris'in 8. bölgesindeki "L'Avenue" isimli restoranın, Müslüman, Afrikalı ve Arap müşterilere karşı tutumuna yönelik haber tartışma yarattı.

BAŞÖRTÜLÜ, ARAP VE AFRİKALILARI ALMIYORLAR

Haberde, restoran yönetiminin Müslüman veya Arapça ismi olan kişilerle Afrikalılardan gelen rezervasyon taleplerinin kabul edilmemesi ve başörtülü kadınlara hizmet verilmemesi için çalışanlara emir vererek sık sık uyarılarda bulunduğu iddia edildi.

Restoranda daha önce çalışan rezervasyon ve müşteri ilişkileri görevlilerinin görüşlerine yer verilen habere göre, Arapça isimlerle yapılan rezervasyon taleplerinin geri çevrilmesi, zorunlu durumlarda ise restoranın üst katında veya görünmeyen bir bölümünde yer verilmesi istendi. Haberde ayrıca Ortadoğu'dan gelen turistlerin rezervasyon taleplerinin kabul edilmemesi için özen gösterilmesi yönünde iç yazışmalara da yer verildi.

RESTORAN HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Uygulamanın skandal olduğunu savunan çok sayıda kişi, ırkçı, ayrımcı ve İslam karşıtı tutum nedeniyle yetkilileri göreve çağırırken, Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, konuyla ilgili soruşturma açılmasına karar verildiğini açıkladı.