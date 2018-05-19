HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez

DÜNYA HABERLERİ  | 19.05.2018 17:22 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'te ünlülerin uğrak yeri olan lüks L'Avenue restoranın Müslüman, Arap ve Afrika kökenli müşterileri kabul etmemek için uyguladığı yöntem, ülkede ırkçılık ve İslamofobi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez

BuzzFeed adlı internet haber sitesinde, başkent Paris'in 8. bölgesindeki "L'Avenue" isimli restoranın, Müslüman, Afrikalı ve Arap müşterilere karşı tutumuna yönelik haber tartışma yarattı.

BAŞÖRTÜLÜ, ARAP VE AFRİKALILARI ALMIYORLAR

Haberde, restoran yönetiminin Müslüman veya Arapça ismi olan kişilerle Afrikalılardan gelen rezervasyon taleplerinin kabul edilmemesi ve başörtülü kadınlara hizmet verilmemesi için çalışanlara emir vererek sık sık uyarılarda bulunduğu iddia edildi.

Restoranda daha önce çalışan rezervasyon ve müşteri ilişkileri görevlilerinin görüşlerine yer verilen habere göre, Arapça isimlerle yapılan rezervasyon taleplerinin geri çevrilmesi, zorunlu durumlarda ise restoranın üst katında veya görünmeyen bir bölümünde yer verilmesi istendi. Haberde ayrıca Ortadoğu'dan gelen turistlerin rezervasyon taleplerinin kabul edilmemesi için özen gösterilmesi yönünde iç yazışmalara da yer verildi.

RESTORAN HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Uygulamanın skandal olduğunu savunan çok sayıda kişi, ırkçı, ayrımcı ve İslam karşıtı tutum nedeniyle yetkilileri göreve çağırırken, Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, konuyla ilgili soruşturma açılmasına karar verildiğini açıkladı.

Fransa'da hakların savunucusu statüsüyle insan hakları, eşitlikler ve devlet-vatandaş ilişkileri hakkında anayasal yetkiye sahip Ombudsman Toubon, restoran hakkında başörtülülere, Afrikalı veya Mağrip kökenlilere ve fiziki görünüşüne göre ayrımcılık yapıldığı yönünde şikayetler alındığını ve soruşturma açılmasına karar verildiğini belirtti.

FRANSA'DA IRKÇILIK TIRMANIYOR

Ayrımcılıkla mücadeleden sorumlu Paris Belediye Başkan Yardımcısı Helene Bidard da konuyu yargıya taşıma yönünde bir adım atıldığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

İddiaların "kabul edilemez" olduğunu belirten Bidard, eski çalışanların ifşaatları ve BuzzFeed'de yer alan haber doğrultusunda belediye olarak savcılığın olayı soruşturması için harekete geçtiklerini kaydetti.

Fransa'da yabancılar, Müslümanlar ve Afrika kökenlilere yönelik ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığıyla ilgili şikayet ve iddialarda son dönemde artış olduğu belirtiliyor. Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonunun (CNCDH) raporuna göre, Fransız halkının yüzde 41'i çeşitli derecelerde ırkçı ve ayrımcı fikirlere sahip olduğunu kabul ediyor.

PARTNERUzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı? Uzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı?
Petrol Fiyatlarında Son Dört Yılın RekoruPetrol Fiyatlarında Son Dört Yılın Rekoru
İran: AB'den somut adımlar bekliyoruzİran: AB'den somut adımlar bekliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa paris restoran l'avenue ırkçı Müslüman başörtülü

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

İlginizi Çekebilir

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fransız bakan eşcinsel olduğunu açıkladı!

Fransız bakan eşcinsel olduğunu açıkladı!

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!

CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!

ABD uçakları rota değiştirdi! Dünyanın gözü orada

ABD uçakları rota değiştirdi! Dünyanın gözü orada

ABD'de bir lisede daha silahlı saldırı

ABD'de bir lisede daha silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.