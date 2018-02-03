Ünlü İslam Uzmanı Ramadan’a Tecavüz Soruşturması Açıldı

Geçirdiği bir kaza nedeniyle koltuk değnekleriyle yürüyebilen ‘Christelle’ kod adlı kurbanla yüzleştirildiği iki günlük gözaltı süresinin ardından Ramadan hakkında ‘2009 ve 2012 yıllarında tecavüz, cinsel şiddet ve korumasız durumda olan bir şahsa tecavüz’ iddiasıyla hukuki soruşturma başlatıldı. Ramadan’ın avukatları aracılığıyla tutukluluk durumunun sürmesine yapılan itiraz üzerine, gözaltı hakimliği, soruşturma hakimleri ve Ramadan’ın avukatları arasında konunun sonuca ulaştırılması ve bu konu karara bağlanana kadar zanlının 4 gün daha cezaevinde kalması da kararlaştırıldı. Ramadan’ın tecavüz dosyasını, ‘konunun karmaşıklığı ve hassasiyeti göz önünde bulundurularak’ 3 soruşturma hakimi başkanlığındaki hukuk ekibi yürütecek.

Amerika’da patlak veren Harvey Weinstein skandalının ardından sessizliğini bozan eski selefi yeni feminist Henda Ayari ile Müslüman olmayı seçen ve ‘Christelle’ kod adıyla ortaya çıkan bir Fransız kadın, geçtiğimiz Ekim ayında 55 yaşındaki Tarık Ramadan’ın kendilerine tecavüz ettiğini açıklayarak suç duyurusunda bulundu. İki kadının suç duyurusu üzerine açılan ön soruşturmanın ardından, Fransız yargısı geçtiğimiz Çarşamba günü Tarık Ramadan’ı gözaltına aldı.

Ramadan ile 3 saat süren gergin yüzleşme

Suç duyurusunda bulunan iki kadından Henda Ayari soruşturma aşamasında değil dava aşamasında yüzleşmeyi tercih ederken, Christelle kod adlı 40 yaşındaki genç kadın Ramadan ile hakim karşısında yüzleşmeyi kabul etti. Christelle, ifadesinde Tarık Ramadan’ın kendisini 2009 yılında Lyon’da bir otele çağırdığını ve bu tek buluşmada kendisine tecavüz edip dövdüğünü anlattı.

İfade tutanaklarından Le Monde gazetesine sızan bilgilere göre Christelle hakimlere tecavüz anlarını, ‘Etrafta kendisine çok fazla bakıldığını belirterek otel odasına çıkmayı önedi. Ben koltuk değneği olduğu için asansörle çıktım. O merdivenden çıktı. Şiddet daha ilk 10 dakikada başladı. Suratıma, kollarıma, göğsüme, karnıma yumruk ve tokatlar attı. Her türlü cinsel ilişkiye zorladı. Defalarca tecavüz etti. Ancak sabah saatlerinde kaçabilecek gücü buldum’ sözleriyle anlattı.

Tarık Ramadan ise yüzleşmede bütün bunların yalan olduğunu, davacıyla yalnızca yarım saat görüştüğünü söyledi. Flört aşamasını kabul eden teolog, tüm tecavüz ve cinsel ilişki iddialarını ise reddetti. Ancak Christelle Ramadan’ın kasıklarındaki bir lekeden söz edince, Ramadan da bunun doğru olduğunu kabul etti. Öfkeli ve gergin geçen yüzleşmenin ardından Tarık Ramadan iddiaları reddederek ifade tutanağını imzalamadı.