Ünlü komedyen Bill Cosby suçlu bulundu

Pennsylvania eyaletindeki bir mahkemede cinsel saldırı suçlamasıyla yeniden yargılanan ünlü komedyen Bill Cosby, jüri üyelerince suçlu bulundu. 80 yaşındaki televizyon yıldızı üç ayrı cinsel saldırıdan yargılandığı davada her bir suç için ayrı ayrı 10’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
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