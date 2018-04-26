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Ünlü komedyen Bill Cosby suçlu bulundu

26.04.2018 22:48 | Son Güncelleme

Cinsel saldırı suçundan yargılanan ünlü komedyen Bill Cosby suçlu bulundu.

Ünlü komedyen Bill Cosby suçlu bulundu

Cosby, Andrea Constand'a yönelik üç ayrı cinsel saldırının her biri için ayrı ayrı 10'ar yıla kadar hapis cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya.ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Norristown kentindeki mahkemenin 12 üyeden oluşan jürisi 80 yaşındaki ünlü komedyan Bill Cosby'yi yargılandığı davada suçlu buldu.

Bill Cosby 2004 yılında o dönem arkadaşı olan Andrea Constand'ı ilaç vererek uyuşturduğu ve Constand'a üç kez cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanıyordu.

1980'lere damgasını vuran Bill Cosby Şov'un yıldızı Bill Cosby, Andrea Constand'a yönelik üç ayrı cinsel saldırının her biri için ayrı ayrı 10'ar yıla kadar hapis cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya.

Andrea Constand'ın aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kadın, Bill Cosby'nin kendilerine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. Diğer vakaların tümünün zaman aşımına uğradığı tahmin ediliyor. Cosby, tüm suçlamaları reddetmiş ve cinsel münasebetlerin karşı tarafın rızasıyla gerçekleştiğini savunmuştu.

Bill Cosby davası geçen yıl Haziran ayında, jürinin ortak bir karara varamaması üzerine "hatalı yargılama" hükmüyle sona ermişti. Bu sınucun ardından Cosby'nin yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

Reuters,BW/BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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