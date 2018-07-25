Ünlü milyonere 'seks tarikatı' suçlaması

ABD, ülkedeki en büyük içki üreticilerinden Seagram’in varisi Clare Bronfman’ı konuşuyor.
Meksika’da seks tarikatı kurup binlerce kadını rızası dışında cinsel ilişkiye sokan tarikat lideri Keith Raniere ve Nancy Salzman geçen sene yakalanıp cezaevine gönderilmişti.
Bronfman’ın ise bu tarikatla ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Bronfman’ın örgüte kadın gönderdiği ve para desteği sağladığı ve kişileri zorla cinsel ilişkiye soktuğu iddia edildi.
Hakim karşısına çıkarılan Bronfman için 100 milyon dolar kefalet bedeli belirlendi. Bronfman bedeli ödeyip serbest kaldı ancak hakkında suçlamalar sürüyor.
ABD’de Allison Mack ve Kristin Kreuk gibi ünlü oyuncuların da bağlantısı olduğu ortaya çıkan tarikat çökertilmişti.
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