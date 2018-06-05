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Ünlü moda ve çanta tasarımcısı Kate Spade kendisin asarak intihar etti

DÜNYA HABERLERİ  | 05.06.2018 20:45 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Amerikalı moda tasarımcısı Kate Spade, evinde ölü bulundu. Çanta tasarımlarıyla tanınan Spade'in geride bir not bırakarak kendini astığı belirtildi.

Ünlü moda ve çanta tasarımcısı Kate Spade kendisin asarak intihar etti

Dünyaca ünlü Amerikalı moda tasarımcısı Kate Spade, evinde ölü bulundu.

Polis yetkilileri, 55 yaşındaki Spade'in New York'taki evinde asılı bulunduğunu ve ardında bir not bıraktığını bildirdi.

DÜNYA GENELİNDE 175'TEN FAZLA MAĞAZASI BULUNUYOR

Soruşturma devam ettiği için notta yazılana dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Özellikle çanta tasarımlarıyla dünya çapında isim yapmış ünlü modacının, ABD'de 140'ın üzerinde, dünya genelinde ise 175'ten fazla mağazası bulunuyor.

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ABD modacı Kate Spade intihar ölü bulundu not çanta

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