Ünlü Modacı Kate Spade Evinde Ölü Bulundu

Özellikle tasarladığı el çantalarıyla popüler olan 55 yaşındaki ünlü modacı Kate Spade New York’taki evinde ölü bulundu.
Polis modacının ölüm nedeninin intihar olduğunu düşünüyor. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Katherine Noel Brosnahan ismiyle Missouri eyaletinin Kansas şehrinde doğan ünlü modacı kariyerinin ilk yıllarında Mademoiselle dergisinde aksesuar editörlüğü yapıyordu.
Daha sonra 1993 yılında New York’ta Andy Spade’le birlikte kendi adlarını verdikleri tasarım şirketini kurdular.
Çift aynı yıl evlendi.
İki modacı giyim, takı, yatak odası tekstili ve parfüm gibi ürünleri tasarımlarına eklemeden önce el çantalarına yoğunlaşmıştı.
Marka kısa sürede genç, çalışan kadınlara erişilebilir fiyatlar da lüks aksesuarlar sunan bir moda imparatorluğuna dönüştü.
Parlak renklere ve sade çizgilere sahip cesur ürünleri, lüks el çantalarının birçok kadın tarafından maddi olarak erişilemediği ve Avrupa markaları tarafından işgal edilen piyasada çok tutuldu.
Çift, kızları Frances Beatrix Spade’i yetiştirmeye yoğunlaşmak için işlerden ellerini çekti ve şirketin son hissesini de 2006’da sattı. 2016’da şu an 13 yaşında olan kızlarının adıyla Frances Valentine markasını oluşturan çift, bu marka altında ayakkabı ve aksesuar üretiyordu.
Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi yaptığı açıklamada Kate Spade’in Amerikan modası üzerinde büyük etkisi olan çok büyük bir yetenek olarak nitelendirdi.
Modacının ölümünün ardından markanın hayranları en sevdikleri el çantalarıyla çektikleri resimleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı.
Başkan Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Twitter’dan yazdığı mesajda Kate Spade’in ölümü için “Başkasının acısını ve sırtında taşıdığı yükü asla bilemeyeceğimizin acı bir göstergesi” dedi.
Spade, Ulusal Halk Radyosu’na verdiği röportajda Andy Spade ile birlikte el çantası üretmeye başlama konusunu ilk kez 1991’de bir Meksika restoranında yemek yedikleri sırada konuştuklarını anlatmıştı.
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