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Ünlü model Nikki DuBose yaşadıklarını kitabında ifşa etti! 'Küçükken annem beni taciz ediyordu'

DÜNYA HABERLERİ  | 03.07.2018 18:27 | Son Güncelleme

Ünlü model Nikki DuBose, hayatında yaşadığı problemlerin kaynağının küçükken ailesinde gördüğü cinsel taciz vakası olduğunu ilk kez açıkladı; ABD modelin anlattıklarıyla çalkalandı.

33 yaşındaki model Nikki DuBose, 'kendisini koruması gereken kadının' elinde yaşadığı cinsel tacizin izleriyle hâlâ mücadele etmeye çalışıyor.

'Küçükken annem taciz ediyordu'

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Modelin anlattıklarına göre annesi, bebekliğinden 13 yaşına kadar ona cehennemi yaşattı.
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Annesi 13 yaşında durmuş olsa da hâlâ yaşadıklarının travması altında kalmış durumda.
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Nikki, babası 2 yaşında hapse girince annesi tarafından büyütüldü. Akıl sağlığı sorunları olan ve alkol bağımlısı olan annesinin elle yaptığı tacizleri ve söylemleri banyo zamanında kötüleşiyordu.
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Nikki, o zamanlarda annesinin kendisini taciz ettiğinde bunu anlamadığını ancak aklı ermeye başlayınca bunun farkına vardığını söyledi.
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Nikki DuBose, “Annem sadece annelik yapıyor sanıyordum. O benim annemdi ve başka bir şey anlamıyordum.” diye konuştu. Nikki büyüdükçe annesinin tacizleri sıklaşıyordu.
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Nikki, “Ben 13 yaşımdayken bana zorla cinsellik içeren şeyler izletirdi" Model, durumun tam olarak farkında bile olmadığını ve bunun onu daha çok etkilediğini söyledi. Annesi onun internetten erkekler ile flört etmesini sağladı. Sahte bir hesap açarak kendi kızıyla flört bile etti.
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Nikki, lisedeyken sürekli kustuğunu ve yemek bozukluğuna sahip olduğunu belirtti. Ebeveynlerin durumun farkında iken onu umursamadı. Nikki, büyüyüp New York’a taşındı ama travmadan dolayı edindiği hastalıklar peşini bırakmadı.
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Ünlü model yaşadıklarını böyle anlattı: “Annem yüzünden yeme bozukluğum ve çoklu kişilik bozukluğum var. İlişkiden ilişkiye atlıyorum; seks bağımlısıyım. Annem 45 yaşında iken ölünce travmamı atlatmayı ve bunu yaşayan başkalarının sesi olmaya karar verdim.”
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Nikki DuBose ABD cinsel taciz cinsel istismar

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