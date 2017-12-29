Ünlü otellerde rezillik! Tuvalet fırçasıyla…

Çin’in Harbin kentindeki üç uluslararası otelde gizlice çekilen videolar büyük tepki çekince, yetkililer para cezası kesti.

Salı günü sosyal medyada yayılan videolarda, otel görevlilerinin bardakları tuvalet fırçası ve kullanılmış havlularla temizlemeye çalıştıkları görülüyordu. Ayrıca banyo havlularının tuvalete batırılması da görüntülerde yer alıyordu.

Bir başka mide bulandıran detay da, bir temizlikçinin aynı bezle çay bardaklarını, tuvaletteki çöp kutusunu ve tuvaleti temizlemesiydi.

Videoların dünya çapında tepki çekmesi üzerine, üç otel de gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.