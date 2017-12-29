HABER

Ünlü otellerde rezillik! Tuvalet fırçasıyla…

DÜNYA HABERLERİ | 29.12.2017 15:24 | Son Güncelleme 53 dakika önce

Tuvalet fırçası ve kullanılmış havlularla bardak temizleme görüntüleri üzerine, Çin’de dünyaca ünlü üç otele ceza verildi.

Ünlü otellerde rezillik! Tuvalet fırçasıyla…

Çin’in Harbin kentindeki üç uluslararası otelde gizlice çekilen videolar büyük tepki çekince, yetkililer para cezası kesti.

Salı günü sosyal medyada yayılan videolarda, otel görevlilerinin bardakları tuvalet fırçası ve kullanılmış havlularla temizlemeye çalıştıkları görülüyordu. Ayrıca banyo havlularının tuvalete batırılması da görüntülerde yer alıyordu.

Bir başka mide bulandıran detay da, bir temizlikçinin aynı bezle çay bardaklarını, tuvaletteki çöp kutusunu ve tuvaleti temizlemesiydi.

Videoların dünya çapında tepki çekmesi üzerine, üç otel de gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin temizlik otel

En Çok Okunan Haberler

2018'de asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantı başladı

2018'de asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantı başladı

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Alper Potuk fena yakalandı

Alper Potuk fena yakalandı

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK eleştirisine yanıt

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK eleştirisine yanıt

Göl canavarı ortaya çıktı!

Göl canavarı ortaya çıktı!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 Nostradamus kehanetleri... Doğru çıkarsa tam bir felaket!

2018 Nostradamus kehanetleri... Doğru çıkarsa tam bir felaket!

İran karıştı: Hayat pahalılığını protesto ediyorlar

İran karıştı: Hayat pahalılığını protesto ediyorlar

60 yıllık iki arkadaş kardeş olduklarını öğrendi

60 yıllık iki arkadaş kardeş olduklarını öğrendi

Ona yaklaşmak cesaret ister

Ona yaklaşmak cesaret ister

Erdoğan'dan Papa Francis ile kritik görüşme

Erdoğan'dan Papa Francis ile kritik görüşme

Erdoğan'dan Papa Francis ile kritik görüşme

Erdoğan'dan Papa Francis ile kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.