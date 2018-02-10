Ünlü oyuncu Reg E. Cathey hayatını kaybetti

House of Cards dizisinde canlandırdığı Freddy Hayes karakteri ile sevilen Emmy ödüllü ünlü aktör Reg E. Cathey, New York’ta kaldığı evde hayatını kaybetti.
Oyuncunun acı haberini, bir zamanlar rol aldığı The Wire dizisinin yapımcısı olan David Simon sosyal medya hesabından duyurdu.
59 yaşındaki Reg E. Cathey’nin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Aktörün uzun süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiği biliniyordu.
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